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Odakle su isplivali Ilija Srdanović, Nemanja Karović, Vesna Srećković, Predrag Mrđa, kandidati na Studentskoj listi, za koje građani Srbije do juče nisu ni čuli, a sada bi trebalo da im blanko poklone poverenje na izborima? Otkud na istoj listi plejada političkih radnika povezanih sa opozicionim strankama, od kojih su neki, kao Dejan Šoškić, bili deo bivšeg vladajućeg sistema koji je ekonomiju u Srbiji doveo do prosjačkog štapa?

Na ova i slična pitanja od predstavnika Studentske liste odgovora nema. Po pravilu, "to su naši, verujte nam".

Odbijanje duela sa Aleksandrom Vučićem nosioca liste Ilije Srdanovića za javnost je dovoljan dokaz da prvi na Studentskoj listi ne bi mogao dati odgovore na ključna državna pitanja, a jedno od njih sigurno bi glasilo: da li je svestan šta bi za građane značilo dizanje kursa evra na 250 dinara, što najavljuje budući blokaderski, a bivši Tadićev guverner NBS Dejan Šoškić?

Nejasne ideje

Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, ocenio je da se u javnosti pojavljuju akteri koji nemaju društvenu odgovornost niti prepoznatljivost za vođenje države i rešavanje osetljivih nacionalnih i regionalnih pitanja.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

- To su ljudi bez unutrašnje prepoznatljivosti, društveni anonimusi, koji samim tim ne mogu imati ni društvenu odgovornost. Jedno je imati želju, a potpuno drugo baviti se osetljivim nacionalnim pitanjima. Imamo i složena regionalna pitanja u kojima samo jaka Srbija može da zaštiti interese našeg naroda u regionu, dok je njima sve to potpuno nebitno. Bave se predizbornim spotovima i nekim svojim frustracijama, pa mi je zaista teško da shvatim šta je uopšte njihova ideja. Koliko vidim, izuzetno su dobro umreženi s Milom Đukanovićem i određenim crnogorskim strukturama. Milo govori o nezavisnosti Crne Gore, a istovremeno gleda kako da se udruži i upravlja Srbijom. Najveći problem je što su pojedinci spremni da detoniraju zajedničke nacionalne interese podržavajući mačku u džaku - istakao je Miletić za Kurir TV.

Marko Miškeljin iz Centra za društvenu stabilnost ukazao je da mesec dana pre vanrednih parlamentarnih izbora fokus mora biti prebačen na planove i programe, a ne na opstrukciju i dizanje tenzija.

- Ostalo je još oko mesec dana do izbora, a kod blokadera ne postoji nikakva volja. Sada predstoji borba da fokus kampanje bude prebačen na ono što je zaista bitno biračima, tj. da damo jasnu viziju onoga što će se raditi u budućnosti. To govorim za obe strane, jer su građani najvažniji i moraju da osećaju da su upravo oni ti koji nose suverenitet ove zemlje - rekao je Miškeljin.

Opasan scenario

On je posebno upozorio na scenario koji, kako je naveo, blokaderi spremaju za izbornu noć i potencijalno odbijanje prihvatanja izborne volje građana.

Marko Miškeljin Foto: Kurir Televizija