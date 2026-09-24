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Beograd i Srbija našli su se juče na meti sinhronizovanog napada koji je stigao sa govornice Ujedinjenih nacija, ali i iz Podgorice. U glavnim ulogama bili su hrvatski premijer Andrej Plenković i predsedavajući Predsedništva BiH Denis Bećirović koji su bezobzirno zloupotrebili govornicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i izrekli niz osuda, ali i pretnji na račun zvaničnog Beograda i Republike Srpske.

Plenković je iskoristio svojih pet minuta pažnje koju su mu posvetili svetski zvaničnici i ničim izazvan poručio da "pomirenje u jugoistočnoj Evropi postaje moguće tek kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje".

- Učešće predstavnika države i javno odobravanje koje je pratilo sahranu Ratka Mladića u potpunoj je suprotnosti sa vrednostima Evropske unije kojoj Srbija želi da pristupi - rekao je Plenković.

I Bećirović je u većem delu svog izlaganja pričao protiv Srba, Republike Srpske i Srbije.

- Sahrana Ratka Mladića je pokazatelj da Srbija nije odustala od ideologije i politike koja dovodi do agresije i genocida. To je direktni udar na vrednosti UN-a - rekao je Bećirović koji je zahtevao i da se Srbija kazni zbog Ratka Mladića.

Na ovo je reagovao lider SNS Miloš Vučević koji je rekao da je Plenkovićev govor pokazao da Zagreb i dalje ne može da ponudi nikakvu viziju budućnosti, već svoju spoljnu politiku svodi na anti-srpsku retoriku.

- Sramotno je i duboko licemerno da hrvatski premijer sa govornice UN drži lekcije Srbiji o evrointegracijama, dok istovremeno njegova vlast otvoreno opstruiše regionalnu saradnju, rehabilituje ustaške simbole i koristi svaku međunarodnu platformu za napade na komšije umesto za izgradnju stabilnosti. Dok Srbija ulaže napore u regionalno povezivanje, ekonomski napredak i mir na Balkanu, Zagreb ostaje zarobljen u sopstvenoj opsesiji Beogradom. Plenković bi konačno mogao da se pozabavi rešavanjem nagomilanih problema u sopstvenom dvorištu i suočavanjem sa sopstvenom istorijom, umesto što posećuje Tompsonove koncerte - naveo je Vučević.

Karijerni diplomata Zoran Milivojević izjavio je za Kurir da je Plenkovićev govor u UN pokazao u kojoj meri hrvatska politika želi da diskriminiše Srbiju i da umanji njen uticaj u regionu, ali i šire.

- Korišćenje slučaja Mladić pre svega ima za cilj da potvrdi strategiju da se u odnosima sa Srbijom polazi od toga da je Srbija kriva za agresiju i da je to mera i osnova za bilo koje buduće osnove - rekao je Milivojević.

On smatra da je stavom prema Srbiji Plenković dao do znanja da će Hrvatska u odnosima sa našom zemljom primenjivati dve stvari: da će uslovljavati dalje evrointegracije Srbije i da će nastojati da maksimalno umanji uticaj i poziciju Srbije u regionu, ali i šire!

Zoran Milivojević karijerni diplomata Foto: Kurir Televizija

Komentarišući Bećirovićev govor, Milivojević je rekao da je "slučaj Ratka Mladića" bio prilika da Sarajevo potvrdi politiku koja dovodi u pitanje položaj BiH na osnovu izvornog Dejtona koji podrazumeva tri konstitutivna naroda i dva entiteta. On je dodao i da je druga namera ovog obraćanja bila da se preko slučaja Mladić i dalje potvrdi teza da je Republika Srpska genocidna tvorevina!

- U tom smislu postoji komplementarnost Zagreba i Sarajeva kad je reč o nastojanjima da se položaj Srbije dovede u pitanje i da se ona diskvalifikuje ne samo kao kandidat za EU, nego i uopšte kao činilac u regionu i faktor s kojim bi trebalo sarađivati na ravnopravnoj i konstruktivnoj osnovi - zaključio je Zoran Milivojević.

I Spajićev "student" u akciji protiv Srbije

Paralelno sa napadom iz Njujorka, dogodio se i treći napad na Beograd, ali iz Crne Gore odakle se nikšićki političar Milivoje Karadžić, koji se bavi blokaderskom strategijom i Studentskom listom, direktno umešao u izborni proces i unutrašnje stvari Srbije. Reč je o potpredsedniku "Mladih Evrope", omladinske organizacije Pokreta Evropa sad (PES) crnogorskog premijera Milojka Spajića.

Foto: Screenshot

Karadžić je u nedeljniku "Radar" izložio izbornu računicu čiji je krajnji cilj da Studentska lista na izborima 25. oktobra završi ispred SNS-a. On u potpisu tog teksta, međutim, nije predstavljen kao partijski funkcioner iz Crne Gore, već kao "master student elektrotehnike u Beogradu", dok na crnogorskim izbornim plakatima sam sebe predstavlja kao - inženjera?!