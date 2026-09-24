Slušaj vest

Gostovanje lidera Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića na blokaderskoj N1, pretvorilo se u pravi debakl u kom je Aleksić, pod pritiskom pitanja, počeo da se zapliće u sopstvene kontradiktornosti.

Na pitanje Danice Vučenić da li njegova stranka ima garanciju Studentske liste da će na neki način učestvovati u postizbornim tokovima, ukoliko se pobedi?

- Ne postoje nikakve garancije - rekao je Aleksić kratko i jasno, a nakon toga, Vučenićeva je krenula da ga rešeta pitanja o predavanju i povlačenju liste RIK-u.

- Što ste predali listu i proglasili je? - upitala je.

- Zašto smo predali listu? Upravo tako, zato što pokazujemo da smo spremni na žrtvu - kazao je Aleksić, na šta je Danica Vučenić ekspresno reagovala i upitala ga zar to nije dovođenje na neki način u zabludu njegovih birača?

A kada ga je Vučenićeva sasekla pitanjem o tome kako se u roku od samo 10 dana "režim smenjuje neučešćem umesto učešćem na izborima", Aleksić je, umesto odgovora, krenuo da napada opozicione kolege, a onda im zamerio što podržavaju blokadere "samo zato što je to moderno".

- Kako se 5. septembra smenjuje režim učešćem, a 15. ili 20. smenjuje režim neučešćem?" - pitala je novinarka.

- Neki drugi su podržali studenti tako što su se snimili, sad je to moderno. Onaj snimio sa mora, jedan odavde, jedan odande...- kazao je Aleksić.

Na ponovno pitanje Vučenićeve zašto je njegova stranka predala listu, a onda povukla, Aleksić je rekao, da pre svega, "mora da kaže da je NPS najveća opoziciona stranka".

- U preko sto gradova i opština smo parlamentarni, imamo 140 odbora i mi smo neko ko je pokazao da može da pomogne studentima - kazao je Aleksić, na šta se Vučenićeva nasmejala i rekla da je i Stranka slobode i pravde rekla da je najveća opoziciona stranka.