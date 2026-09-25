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Predsednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je pred svetskim liderima na Generalnoj skupštini UN da "ova generacija ima odgovornost da do 2028. godine završi evropski put zemlje, pokaže da Balkan može da ostaviti stare podele iza sebe i generacijama koje dolaze ostavi više prilika nego što ih je sama imala". Međutim nije propustio priliku da, u stilu premijera Hrvatske Andrije Plenkovića spomene "veličanje ratnih zločina"!



Milatović je podsetio da "Crna Gora ove godine obeležava dve decenije članstva u Ujedinjenim nacijama kao suverena država".

Kazao je da je za tih 20 godina Crna Gora "prošla put od novoobnovljene nezavisne države do zemlje koja, kako je naveo, pomaže u oblikovanju Balkana koji se ne definiše sukobima iz prošlosti, već prilikama koje donosi budućnost". Govoreći o Samitu EU-Zapadni Balkan, koji je ranije ove godine održan u Crnoj Gori, kazao je da je taj skup pokazao "dokle je Crna Gora stigla i koliko je njena evropska budućnost blizu".

- Budućnost čitavog Balkana je u Evropskoj uniji - poručio je.

Milatović je zatim govorio i o potrebi trajnog pomirenja na Zapadnom Balkanu. Kazao je da se ono ne može graditi na poricanju, selektivnom pristupu pravdi ili, kako tvrdi, "veličanju osuđenih za ratne zločine".

- Ono zahteva poštovanje presuda međunarodnih sudova i jednako dostojanstvo za svaku žrtvu, bez obzira na njen identitet ili poreklo - rekao je Milatović.

Iako je jasno da je imao na umu sahranu Ratka Mladića u Beogradu, možda je mislio na scene iz Prištine, gde se danima održavaju protesti zbog presude Hašimu Tačiju i na kojima se osuđeni lideri OVK veličaju kao najveći heroji?

Milatović je istakao da Crna Gora "svoju međunarodnu politiku zasniva na posvećenosti Povelji UN-a, usklađenosti sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU i bliskoj saradnji sa NATO saveznicima i evropskim partnerima".