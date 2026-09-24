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Politički analitičar Dragomir Anđelković, veliki kritičar vlasti i podržavalac blokadera, ocenio je da je Studentska lista u velikoj meri uzurpirana od strane "žutih koji ne mogu da dođu na vlast sa svojim licem", kao i da su se razne NVO "sorošovskog tipa" infiltrirale u studentski pokret, prvo kroz nuđenje pomoći, a sada imaju i deo uticaja.

On je takođe rekao i da je prvi na studentskoj listi Ilija Srdanović neharizmatičan, nema odgovarajući nastup, politički nije vešt, a da je izložen "Vučićevoj artiljeriji".

- Nije faktor, nije politička pojava, nije harizmatičan, ne ostavlja utisak, nije neko ko može da pridobije građane koji se kolebaju, ne može lako da održi ni one koji su uz studentsku listu - naveo je Anđelković u emisiji "Lučić inserti" na You Tube.

On je dodao da se Srdanoviću bez razloga pridaje veliki značaj i da ne zna kako se on našao na čelu liste i da neko ko ga je gurno u prvi plan je "sabotirao studentsku listu".

Anđelković je rekao su bivši visoki funkcioneri Demokratske stranke, Bojan Pajtić i Dušan Petrović kao i razni koji su bili deo "žutog opskurnog režima" a koji ne ne mogu samostalno da dođu na vlast uzurpirali studentski pokret, kao i oni koji neće smeti da kažu za šta su.

On je naveo i da "Nemci ponovo pokušavaju da se ubace u igru" i da posle izbora, od većeg dela poslanika sa studentske liste stvore neku novu svoju partiju koja bi zamenila Demokratsku stranku.

- Demokratska stranka kaže mi "ništa ne tražimo, mi ćemo da vam pomognemo" a zapravo šta i da traže kada ništa nisu imali, propali su, ali su infitrirali neke svoje ljude na listu, ubacili se u plenume preko svoje omladine i mnge stvari odradili - naveo je Anđelković.