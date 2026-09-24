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Politika i ideologija kojom se vode blokaderi i njihove pristalice ponovo je pokazala još jednu po redu laž kojom se služe.

Iako su im puna usta toga da su njihovi poslovi i profesionalne karijere podjednako važne kao i kandidatura, kao i da istovremeno mogu da budu političari i profesionalci, stvari nisu baš onakve kakve ih predstavljaju.

Primer takvog delovanja je upravo nosilac Studentske liste Ilija Srdanović koji je gostujući u jednoj emsiji, između ostalog rekao da večeras (tog dana, 17.09.) radi noćnu smenu, da bi se ispostavilo da je noćnu smenu proveo ne na radnom mestu, već na ulici, sa sve megafonom u rukama i uzvicima "da im niko neće oduzeti ono što je njihovo".

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Još jedno licemerje koje pokazuje jedinu pravu blokadersku politiku, a to je pored uvreda i nasila i zavaravanje i zamazivanje očiju narodu Srbije.

Dok se predsednik Srbije Aleksandar Vučić svim snagama bori za Srbiju i njene građane, boraveći u Njujorku na sednici Ujedinijenih nacija i iznoseći glavne probleme sa kojim se Srbija suočava, doktor Srdanović manipuliše i zavarava narod, govoreći da "radi treću smenu", samo ne reče gde je radi.

Na snimku ispod možete pogledati gde - na ulici.

- Hronologija (ili demagogija) ide ovako: forsira nam se priča: "Nama su naši poslovi, u kojima smo profesionalci, podjednako važni kao i ova kandidatura. Možemo istovremeno da budemo i političari i profesionalci. Posle tribina i skupova normalno idemo na posao". I onda, u četvrtak prepodne - gostovanje u emisiji, u kojoj se ističe: "Evo, večeras radim treću smenu". A samo nekoliko sati kasnije - snimci iz "treće smene" jednog lekara: na ulici, sa megafonom. Pravo na protest postoji, sve je to u redu. Samo nemojte ovako da nas lažete - napisao je korisnik u objavi na Instagramu.

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