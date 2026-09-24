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Iliju Srdanovića kao kandidata za blokadersko-studentsku listu uopšte nije predložio njegov Medicinski fakultet u Novom Sadu?!

Predložila ga je neka druga škola iz Novog Sada, ali ne i njegov fakultet!

To su potvrdili studenti Medicinskog fakulteta u Novom Sadu što znači da je bukvalno podmetnut studentskoj listi od strane Pajtića i crnogorske službe?!

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Podsetimo, Srdanović je izgubio izbore i u struci jer ga ni kolege lekari, oni koji ga najbolje poznaju, nisu hteli na čelu Lekarske komore Srbije?! 

Kurir.rs

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