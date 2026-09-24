ŠIBICARSKE FORE! BLOKADERI SMISLILI NOVU PREVARU ZA IZBORE! Nemaju program, nude 'šarenu lažu', pa odlučili da iskoriste birače BUDITE OPREZNI (FOTO)
Umesto da građanima predstave šta bi radili ako osvoje vlast, kakav program nude i kako bi rešavali probleme u Srbiji, pristalice Studentske liste smislile su novu strategiju za izbore - uče ljude kako da zaobiđu osnovna pravila i tako obesmisle izborni dan koji su upravo oni tražili!
U poruci koja se širi društvenim mrežama, biračima se poručuje da oni koji žele da podrže SNS ili SPS treba da zaokruže oba redna broja tih lista - i 1 i 2 - pa će, kažu, tako pokazati "jedinstvo dve političke opcije", a posebno se cene" oni koji pokažu dvostruku lojalnost", uz poruku da će za takvu poslušnost" navodno biti nagrađeni.
Zakon u Srbiji je jasan - birač može da glasa samo za jednu izbornu listu sa glasačkog listića - pa je ovo agitovanje blokadera da se zaokruže dve izborne liste 25. oktobra još jednom vrlo jasno pokazalo pravo lice tog pokreta: nemaju program, nemaju politiku, nemaju odgovore na pitanja od kojih zavisi njihov život, ali zato su vešti u prevarama!
Prva prevara je da se ne lažemo sama studentska lista, sastavljena većinom od ljudi bliskih bivšoj vlasti - onoj iz DS, takođe bliskih i bivšoj vlasti u Crnoj Gori - onoj iz DPS-a, a od programa imaju ŠARENU LAŽU!
Kada se već u startu pokaže da je nešto i neko prevara - tako će se i završiti.
Živi bili pa videli 25. oktobra.