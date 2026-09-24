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Umesto da građanima predstave šta bi radili ako osvoje vlast, kakav program nude i kako bi rešavali probleme u Srbiji, pristalice Studentske liste smislile su novu strategiju za izbore - uče ljude kako da zaobiđu osnovna pravila i tako obesmisle izborni dan koji su upravo oni tražili!

U poruci koja se širi društvenim mrežama, biračima se poručuje da oni koji žele da podrže SNS ili SPS treba da zaokruže oba redna broja tih lista - i 1 i 2 - pa će, kažu, tako pokazati "jedinstvo dve političke opcije", a posebno se cene" oni koji pokažu dvostruku lojalnost", uz poruku da će za takvu poslušnost" navodno biti nagrađeni.

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Zakon u Srbiji je jasan - birač može da glasa samo za jednu izbornu listu sa glasačkog listića - pa je ovo agitovanje blokadera da se zaokruže dve izborne liste 25. oktobra još jednom vrlo jasno pokazalo pravo lice tog pokreta: nemaju program, nemaju politiku, nemaju odgovore na pitanja od kojih zavisi njihov život, ali zato su vešti u prevarama!

Prva prevara je da se ne lažemo sama studentska lista, sastavljena većinom od ljudi bliskih bivšoj vlasti - onoj iz DS, takođe bliskih i bivšoj vlasti u Crnoj Gori - onoj iz DPS-a, a od programa imaju ŠARENU LAŽU!

Kada se već u startu pokaže da je nešto i neko prevara - tako će se i završiti.

Živi bili pa videli 25. oktobra.

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