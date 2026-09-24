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Jedan od kandidata na Studentskoj listi i to na mestu 27, Dejan Šoškić, guverner NBS od jula 2010. do avgusta 2012. godine, čiji je mandat obeležio nizak privredni rast, a s druge strane rast cena i inflacija od čak 14,7 odsto i pad vrednosti dinara, potvrdio je za N1 da Studentska lista nije toliko bitna, i da bi u novom sazivu Skupštine i u Vladi Srbije, ukoliko Studentska lista osvoji dovoljan broj glasova, mogli da se nađu ljudi i koji uopšte nisu na listi?!

Naime, Šoškić je gostovao na blokaderskoj N1, kod Jelene Obućine.

Razgovor je tekao ovako:

Dejan Šoškić kod Obućine na N1 Foto: N1 printcreen

Dejan Šoškić: "Dakle, mislim da je ova lista odlična. Mislim da ona ni na koji način nije toliko bitna i presudna kao što se sada o tome govori. Mislim da oni koji nisu na toj listi nisu ništa naročito izgubili. Nakon toga, nakon završenog procesa i kada se ustanovi novi parlament, biće puno prilike da se aktiviraju najbolji među nama, da dođu na mesta odlučivanja u našoj zemlji. To nisu samo poslanici..."

Jelena Obućina: "Ako vas dobro razumem sad, hoćete da kažete da postoji mogućnost da budu neki drugi ljudi koji nisu kooptirani u vladu?"

Dejan Šoškić: "Pa naravno"

I dakle, šta je to na N1 potvrdio Dejan Šoškić? Da su ljudi na blokaderskoj listi samo "glumci" u njihovoj predstavi. Sva taj igrokaz s licima koja su navodno pažljivo birali mesecima, selektovali, vetirali, skrivali je bio izgleda ništa drugo nego politički kasting.



Ta lica su, dakle, poslata pred kamere kao neki budući nosioci vlasti, i dok kao papagaji ponavljaju da se sve studenti pitaju - iza scene čeka prava postava! Neki drugi likovi se spremaju da zasednu u fotelje!

Pa, oni se zaista igraju države. Snimaju spotove, grade misteriju, biraju glumce na kastingu, a građanima to prodaju kao ozbiljan plan za upravljanje zemljom. Samo što Srbija nije filmski set niti neki bizarni spot FDU, država nije studentska predstava.

Neverovatno je da blokaderi od građana očekuju da glasaju za lica koja su im navodno pažljivo odabrana i upakovana, dok im istovremeno poručuju da će se pravi kadrovi pojaviti tek kada izbori prođu.