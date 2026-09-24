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Ministar finansija Siniša Mali oštro je odgovorio na tvrdnje kandidata za poslanika liste "Evropska Srbija" Dušana Nikezića, poručivši mu da opozicija građanima nudi "bolji život na udici" koji oni već žive.

Ogoljujući Nikezićeva "obećanja" o takozvanom "trajnom rastu primanja", Mali je podsetio na katastrofalne ekonomske rezultate bivše vlasti i izneo egzaktne podatke koji jasno pokazuju da je pod aktuelnim rukovodstvom Srbije prosečna plata prešla 1.000 evra, dok je otvaranjem 550.000 novih radnih mesta životni standard građana trajno podignut.

- Izuzetno mi je intrigantna dilema koju imam tokom svake predizborne kampanje u Srbiji - da li srpska opozicija živi u istoj zemlji sa svima nama? Neironično pitam. Jer, nakon svakog njihovog istupa u medijima svi mi koji ovde živimo moramo se zapitati jel znaju išta uopšte o onome o čemu pričaju, da li svesno to rade ili su malodušni od opozicione političke izolovanosti u kojoj su zasluženo, voljom građana, kojima se, izgleda, obraćaju. Nema drugog zaključka kada pročitate da kandidat za poslanika liste "Evropska Srbija" Dušan Nikezić "obećava" građanima "trajni rast primanja". Još jednom sam morao da pročitam - da, kaže trajni rast primanja. Poručuje to Nikezić, bez imalo stida, biračkom telu, građanima Srbije kojima je 2010. godine prosek plata iznosio 331 evro, minimalna zarada 153 evra i prosečna penzija 204 evra - naveo je Mali na Fejsbuk profilu.

Kako je rekao, danas, kada je Srbija prvi put u svojoj istoriji u decembru mesecu prošle godine premašila 1.000 evra prosek plata, budući da je ona iznosila 124.089 dinara ili 1.057 evra čime smo došli do toga da je prosečna plata u celoj 2025. godini iznosila 934 evra (109.462 dinara), što je 11,5 odsto više u nominalnom, odnosno 7,4 odsto u realnom iznosu u odnosu na 2024. godinu, Nikezić stavlja "trajnu".

- Da nije na frizuru mislio, pošto je navikao da šiša građane Srbije? Elem, u godinama nakon što je narod na izborima oterao Nikezića, Đilasa i njemu slične, Srbija se promenila. Sve smo bliži cilju da prosečna plata u Srbiji iznosi 1.400 evra, penzija i minimalna zarada po 650 evra. Sećaju se građani odlično kroz šta smo sve morali da prođemo i kakve sve reforme da sprovedemo da više ne budemo ekonomija na dnu evropske lestvice i da postanemo jedna od najbrže rastućih evropskih ekonomija. To ne bismo mogli sa vašim BDP-om od 35,1 milijardi evra iz 2012. godine. Očekujemo da će naš BDP u apsolutnom iznosu u ovoj godini iznositi 95,3 milijarde evra, dok sledeće, 2027. godine očekujemo da, prvi put u istoriji, pređemo sto milijardi evra BDP, preciznije 103,28 milijardi evra. Do 2030. godine očekujemo da pređemo 133 milijarde evra - objašnjava Mali.

Prema njegovim rečima, po glavi stanovnika, BDP je 2012. godine iznosio 4.870 evra, a očekuje da će BDP po glavi stanovnika 2026. godine iznositi 14.663 evra, 2027. godine 15.986 evra. Očekivanja su da do kraja 2030. godine BDP po glavi stanovnika bude skoro 21.000 evra.

- Trajno boli glava opoziciju od ovih brojki, znam. To je jedino "trajno" što se od njih može očekivati. Bolji život na udici koji nudite našim građanima oni već žive. Od 1. januara 2027. godine minimalna zarada u Srbiji će biti biti povećana za 9,2%, sa 64.554 dinara na 70.470 dinara (oko 600 evra), uz povećanje i neoporezivog iznosa zarade za isti procenat. Samo u poslednje tri godine minimalna zarada je realno uvećana za trećinu, budući da kumulativno povećanje u periodu 2025-2027. iznosi 49,4% minimalne cene rada po radnom času, dok je istovremeno realni rast minimalne zarade 33,5%. Kumulativno, od 2020. do 2027. godine rast prosečne minimalne zarade po radnom času iznosiće 160,7% nominalno dok je realni rast minimalne zarade u tom periodu čak 68%. - ističe Mali.

Dodao je da nas sve navedeno približava cilju i ispunjenju obećanja koje su dali da će do kraja 2027. godine prosečna plata u Srbiji biti 1.400 evra.