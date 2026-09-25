Slušaj vest

Sinoćna debata na televiziji N1 između Ane Brnabić i rektorke Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjane Nikolić izazvala je pravu lavinu reakcija, a sudeći po komentarima samih čitalaca i redovnih gledalaca ovog portala, ishod je bio potpuno neočekivan i poražavajući za blokadersku javnost.

Jednoglasni zaključak publike koja ostrašćeno podržava blokadere jeste da je nespremna profesorka Nikolić u potpunosti podbacila, dok je Ana Brnabić dominirala i izložila konkretne činjenice, ostavivši ih u potpunom šoku!

Talas razočaranja među blokaderskom publikom je toliki da su morali na sajtu N1 ostaviti komentare ispod tekstova o debati, a njihova analiza dovoljno govori o tome kako je debata protekla.

Ne propustitePolitikaŽESTOK OKRŠAJ TOKOM DEBATE! Brnabić SATERALA REKTORKU U ĆOŠAK s izjavama o fizionomiji Vučićevih glasača: Nikolić ODBILA da se ogradi od skandaloznih tvrdnji
Ana Brnabić Mirjana Nikolić (2).png
PolitikaSTUDENTSKA LISTA PUKLA KAO ZVEČKA U DEBATI NA N1! U očaju ne znaju kako da objasne da ih je Brnabić razvalila argumentima! Evo i zašto je PREKINUTO PRE VREMENA
Screenshot 2026-09-24 205108.png

- Rasturila je Brnabićka. Ja ne znam o čemu je rektorka razmišljala kada se spremala za emisiju. Ne smemo više ovakve stavljati u duel, velikaaaa greška", napisao je Kantrimen, dok je ZaSt istakao da se ne treba samozavaravati. 

WhatsApp Image 2026-09-25 at 09.37.24.jpeg
Foto: Printscreen

 - Brnabićka se spremila. Profesorka krenula grlom u jagode i ljuti se što je ova spremna. Brnabićka iznosi konkretne podatke, profesorka parole i fraze. A što je najgore, Brnabićka je iz emisije izašla kao pobednik... Duel je ring, a ne Alisa u zemlji čuda. Rektorka se ponašala kao Alisa, a Brnabićka kao borac - napisao je ZaSt.

Nebojša je u svom tvitu prvo uvredio Anu Brnabić nazvavši je nepismenom, ali uz nastavka da je "obrisala patos sa rektorkom".

WhatsApp Image 2026-09-25 at 09.37.25 (1).jpeg
Foto: Printscreen

- E moji studenti, ovo je rezultat vašeg vetiranja političara iz opozicije i svođenja izborne liste na amatere u politici - brutalan je bio Nebojša.

 Korisnik Miroljub žali što je Brnabićka pobedila u debati, ali našao je utehu:

- Dobro je što pristalice SNS uglavnom i ne gledaju N1 pa nisu videle ovu bruku - konstatovao je.

I tako u nedogled.. Čitaoci sajta N1 su jednoglasno razočarani, a pobedu u debati dodelili su protvkandidatu Ani Brnabić!

Pogledajte u galeriji i ostale komentare:

Debata na N1 - komentari čitalaca Foto: Printscreen
Ne propustitePolitikaANA BRNABIĆ SASULA ISTINU U LICE VODITELJKI N1: Deset godina kriminalizujete i dehumanizujete Vučića
Ana Brnabić (1).jpg
PolitikaNE PREZAJU NI OD ČEGA! Mirjana Nikolić izjavila da blokaderi žele stabilnost?! A godinama pale i blokiraju šta stignu i hoće da zaustave Srbiju
Ana Brnabić Mirjana Nikolić (1).png
PolitikaVUČIĆ BROJ 1 I NA SVETSKOJ KLADIONICI! Kompanija Polyfundr dala procenu: Predsednik Srbije na 58,1% šanse da bude novi premijer, Srdanović daleko ispod (FOTO)
Aleksandar Vučić Ilija Srdanović
PolitikaBLOKADERI NARODU PODVALILI LAŽNU LISTU ZA IZBORE! Šoškić na N1: "Studentska lista nije toliko bitna..." KO IZA KULISA ČEKA DA SE UVALI U FOTELJE? (VIDEO)
Dejan Šoškić N1