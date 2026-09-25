"BRNABIĆ OBRISALA POD S NJOM, RASTURILA JE!" Blokaderi na sajtu N1 jednoglasni ko je pobednik sinoćnje debate: Brnabić je borac, rektorka Alisa u zemlji čuda
- Komentari čitalaca N1 posle debate Ane Brnabić i Mirjane Nikolić su većinom da je Brnabić bila ubedljivija i spremnija
- U reakcijama se navodi da je iznosila konkretne podatke, dok je rektorka ostavila utisak parole i slabih argumenata
Sinoćna debata na televiziji N1 između Ane Brnabić i rektorke Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjane Nikolić izazvala je pravu lavinu reakcija, a sudeći po komentarima samih čitalaca i redovnih gledalaca ovog portala, ishod je bio potpuno neočekivan i poražavajući za blokadersku javnost.
Jednoglasni zaključak publike koja ostrašćeno podržava blokadere jeste da je nespremna profesorka Nikolić u potpunosti podbacila, dok je Ana Brnabić dominirala i izložila konkretne činjenice, ostavivši ih u potpunom šoku!
Talas razočaranja među blokaderskom publikom je toliki da su morali na sajtu N1 ostaviti komentare ispod tekstova o debati, a njihova analiza dovoljno govori o tome kako je debata protekla.
- Rasturila je Brnabićka. Ja ne znam o čemu je rektorka razmišljala kada se spremala za emisiju. Ne smemo više ovakve stavljati u duel, velikaaaa greška", napisao je Kantrimen, dok je ZaSt istakao da se ne treba samozavaravati.
- Brnabićka se spremila. Profesorka krenula grlom u jagode i ljuti se što je ova spremna. Brnabićka iznosi konkretne podatke, profesorka parole i fraze. A što je najgore, Brnabićka je iz emisije izašla kao pobednik... Duel je ring, a ne Alisa u zemlji čuda. Rektorka se ponašala kao Alisa, a Brnabićka kao borac - napisao je ZaSt.
Nebojša je u svom tvitu prvo uvredio Anu Brnabić nazvavši je nepismenom, ali uz nastavka da je "obrisala patos sa rektorkom".
- E moji studenti, ovo je rezultat vašeg vetiranja političara iz opozicije i svođenja izborne liste na amatere u politici - brutalan je bio Nebojša.
Korisnik Miroljub žali što je Brnabićka pobedila u debati, ali našao je utehu:
- Dobro je što pristalice SNS uglavnom i ne gledaju N1 pa nisu videle ovu bruku - konstatovao je.
I tako u nedogled.. Čitaoci sajta N1 su jednoglasno razočarani, a pobedu u debati dodelili su protvkandidatu Ani Brnabić!
Pogledajte u galeriji i ostale komentare: