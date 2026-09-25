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Sinoćna debata na televiziji N1 između Ane Brnabić i rektorke Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjane Nikolić izazvala je pravu lavinu reakcija, a sudeći po komentarima samih čitalaca i redovnih gledalaca ovog portala, ishod je bio potpuno neočekivan i poražavajući za blokadersku javnost.

Jednoglasni zaključak publike koja ostrašćeno podržava blokadere jeste da je nespremna profesorka Nikolić u potpunosti podbacila, dok je Ana Brnabić dominirala i izložila konkretne činjenice, ostavivši ih u potpunom šoku!

Talas razočaranja među blokaderskom publikom je toliki da su morali na sajtu N1 ostaviti komentare ispod tekstova o debati, a njihova analiza dovoljno govori o tome kako je debata protekla.

- Rasturila je Brnabićka. Ja ne znam o čemu je rektorka razmišljala kada se spremala za emisiju. Ne smemo više ovakve stavljati u duel, velikaaaa greška", napisao je Kantrimen, dok je ZaSt istakao da se ne treba samozavaravati.

Foto: Printscreen

- Brnabićka se spremila. Profesorka krenula grlom u jagode i ljuti se što je ova spremna. Brnabićka iznosi konkretne podatke, profesorka parole i fraze. A što je najgore, Brnabićka je iz emisije izašla kao pobednik... Duel je ring, a ne Alisa u zemlji čuda. Rektorka se ponašala kao Alisa, a Brnabićka kao borac - napisao je ZaSt.

Nebojša je u svom tvitu prvo uvredio Anu Brnabić nazvavši je nepismenom, ali uz nastavka da je "obrisala patos sa rektorkom".

Foto: Printscreen

- E moji studenti, ovo je rezultat vašeg vetiranja političara iz opozicije i svođenja izborne liste na amatere u politici - brutalan je bio Nebojša.

Korisnik Miroljub žali što je Brnabićka pobedila u debati, ali našao je utehu:

- Dobro je što pristalice SNS uglavnom i ne gledaju N1 pa nisu videle ovu bruku - konstatovao je.

I tako u nedogled.. Čitaoci sajta N1 su jednoglasno razočarani, a pobedu u debati dodelili su protvkandidatu Ani Brnabić!

Pogledajte u galeriji i ostale komentare: