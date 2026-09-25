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Velika očekivanja od predstavnice Studentske liste rektorke Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjana Nikolić, uoči debate koju je vodila sa Anom Brnabić, kandidatkinjom liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” pala su u vodu, odmah nakon njenog nastupa sinoć na N1, a o tome najbolje govori snimak koji spaja najave televizijskog sučeljavanja o obrazovanju i delove same debate.

Kada se se jedan za drugim pogledaju snimci - najpre velika očekivanja izneta pred debatu od strane profesora Dejana Pavlovića ,a potom i sama rasprava u studiju N1, jasno je da televizijsko sučeljavanje Ane Brnabić i rektorke Nikolić nije ostalo na unapred postavljenoj slici o tome ko će na temu obrazovanja nastupati sa pozicije stručnosti.

Koliko su očekivanja od predstavnice Studentske liste bila visoka pokazuje gostovanje Pavlovića u jutarnjem programu „Probudi se”, neposredno pre debate.

Prvi predizborni duel na N1 Foto: N1

- Evo večeras ćete imati situaciju da o obrazovanju govore jedna rektorka, fantastično obrazovana žena i dama, i jedan lapsus majstor koji o obrazovanju ne zna skoro ništa - rekao je Pavlović.

On je zatim objasnio da će gledaoci "moći jasno da vide razliku".

- Mislim da će vaši gledaoci savršeno moći da isprate kako izgleda neko ko se razume u materiju i govori o obrazovanju, o autonomiji univerziteta, o zaštiti studenata, o univerzitetu kao zajednici profesora i studenata - naveo je Pavlović i precizirao da će kandidatkinja Studentske liste pokazati javnosti Srbije "jednu smirenu, kompetentnu osobu koja na temu obrazovanja ima šta da kaže.”

Međutim, u samoj debati razgovor je brzo prešao sa opštih ocena na konkretne zakonske odredbe, odgovornost univerzitetskih struktura i političko delovanje na fakultetima, a Ana Brnabić je tokom jednog od najoštrijih delova razgovora otvorila Zakon o visokom obrazovanju i pročitala odredbu prema kojoj „na visokoj školskoj ustanovi nije dozvoljeno političko, stranačko ili versko organizovanje i delovanje”, što se nalazi u članu 43 važećeg zakona.

- Potpuno prekršeno, imali smo apsolutno političko delovanje na fakultetima, kao što smo videli, na kraju krajeva, na izborima učestvuje kao apsolutni favorit Studentska lista - rekla je Brnabićeva.

Tako je debata koja je uoči emisije najavljivana kao prilika da predstavnica Studentske liste pokaže stručnu prednost u oblasti obrazovanja prerasla u raspravu u kojoj su na sto stavljeni konkretni članovi zakona, pitanje odgovornosti univerzitetskih vlasti i politička uloga fakulteta.

Drugi važan momenat koji je obeležio emisiju bio je odnos dve sagovornice na samom početku, jer je N1 u svom izveštaju potvrdio da Nikolićeva nije pružila ruku Ani Brnabić, posle čega je Brnabićeva više puta vraćala razgovor na pitanje političke kulture.