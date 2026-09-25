OČEKIVANJA PALA U VODU! Pavlović najavio kako će gledaoci u TV duelu videti pravu razliku, a onda je BRNABIĆEVA ČITALA ZAKON REKTORKI (VIDEO)
- Pavlović je uoči debate najavljivao da će rektorka Nikolić u razgovoru pokazati stručnost
- Brnabić tokom emisije čitala članove zakona o zabrani političkog delovanja na fakultetima i obavezi rektora da reaguje na postupke suprotne zakonu
Velika očekivanja od predstavnice Studentske liste rektorke Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjana Nikolić, uoči debate koju je vodila sa Anom Brnabić, kandidatkinjom liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” pala su u vodu, odmah nakon njenog nastupa sinoć na N1, a o tome najbolje govori snimak koji spaja najave televizijskog sučeljavanja o obrazovanju i delove same debate.
Kada se se jedan za drugim pogledaju snimci - najpre velika očekivanja izneta pred debatu od strane profesora Dejana Pavlovića ,a potom i sama rasprava u studiju N1, jasno je da televizijsko sučeljavanje Ane Brnabić i rektorke Nikolić nije ostalo na unapred postavljenoj slici o tome ko će na temu obrazovanja nastupati sa pozicije stručnosti.
Koliko su očekivanja od predstavnice Studentske liste bila visoka pokazuje gostovanje Pavlovića u jutarnjem programu „Probudi se”, neposredno pre debate.
- Evo večeras ćete imati situaciju da o obrazovanju govore jedna rektorka, fantastično obrazovana žena i dama, i jedan lapsus majstor koji o obrazovanju ne zna skoro ništa - rekao je Pavlović.
On je zatim objasnio da će gledaoci "moći jasno da vide razliku".
- Mislim da će vaši gledaoci savršeno moći da isprate kako izgleda neko ko se razume u materiju i govori o obrazovanju, o autonomiji univerziteta, o zaštiti studenata, o univerzitetu kao zajednici profesora i studenata - naveo je Pavlović i precizirao da će kandidatkinja Studentske liste pokazati javnosti Srbije "jednu smirenu, kompetentnu osobu koja na temu obrazovanja ima šta da kaže.”
Međutim, u samoj debati razgovor je brzo prešao sa opštih ocena na konkretne zakonske odredbe, odgovornost univerzitetskih struktura i političko delovanje na fakultetima, a Ana Brnabić je tokom jednog od najoštrijih delova razgovora otvorila Zakon o visokom obrazovanju i pročitala odredbu prema kojoj „na visokoj školskoj ustanovi nije dozvoljeno političko, stranačko ili versko organizovanje i delovanje”, što se nalazi u članu 43 važećeg zakona.
- Potpuno prekršeno, imali smo apsolutno političko delovanje na fakultetima, kao što smo videli, na kraju krajeva, na izborima učestvuje kao apsolutni favorit Studentska lista - rekla je Brnabićeva.
Tako je debata koja je uoči emisije najavljivana kao prilika da predstavnica Studentske liste pokaže stručnu prednost u oblasti obrazovanja prerasla u raspravu u kojoj su na sto stavljeni konkretni članovi zakona, pitanje odgovornosti univerzitetskih vlasti i politička uloga fakulteta.
Drugi važan momenat koji je obeležio emisiju bio je odnos dve sagovornice na samom početku, jer je N1 u svom izveštaju potvrdio da Nikolićeva nije pružila ruku Ani Brnabić, posle čega je Brnabićeva više puta vraćala razgovor na pitanje političke kulture.
- Debata sa uvažavanjem... Poštovani gledaoci, kao što ste čuli na početku od strane voditeljke, počela je tako što meni predstavnica Studentske liste, gospođa Nikolić, nije želela da pruži ruku. To je ta kulturna Srbija, to je ta elita, to je taj dijalog i ta dostojanstvena, lepša i bolja Srbija- rekla je Brnabićeva.