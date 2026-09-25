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Specijalizovano tužilaštvo u Hagu je u svom završnom podnesku u postupku protiv Hašima Tačija, koji se odnosi na ometanje pravde, zatražilo da mu se izrekne kazna od šest godina zatvora i da se u nju ne uračuna vreme provedeno u pritvoru. Ako zahtev bude usvojen, Hašim Tači bi mogao da bude osuđen na ukupno 31 godinu zatvora!

Kako prenosi Kosoo onlajn, prema stavu Tužilaštva u Hagu, period proveden u pritvoru može da mu bude uračunat samo u predmetu u kojem je već prvostepeno osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina.

1/5 Vidi galeriju Hašim Tači u trenutku izricanja presude u Hagu i kazne od 25 godina zatvora Foto: Youtube Printscreen, Kosovo online printscreen

"Prema Pravilu 163(6), svi optuženi imaju pravo da im se vreme provedeno u pritvoru pre izricanja kazne uračuna u kaznu. Međutim, Tači se trenutno nalazi u pritvoru na osnovu dva odvojena naloga za hapšenje koja su na snazi: od novembra 2020. godine u predmetu 6 i od novembra 2024. godine u ovom postupku. Takve situacije nisu neuobičajene pred drugim tribunalima, koji su se suočavali sa sličnim okolnostima u kojima je optuženi posebno optužen za ometanje postupka koji se vodi protiv njega", navodi se u podnesku.

"Žalbeno veće u predmetu Bemba i drugi potvrdilo je da, u okolnostima kada je optuženi proveo vreme u pritvoru kao rezultat naloga za hapšenje izdatih u različitim predmetima, vreme provedeno u pritvoru može biti uzeto u obzir samo jednom. Logično, takav pristup je neophodan kako bi se ostvario osnovni cilj odvraćanja. Nijedan optuženi ne bi bio obeshrabren da se upusti u radnje ometanja postupka kada bi znao da će mu vreme provedeno u pritvoru na kraju biti odbijeno od kazne i u glavnom predmetu i u postupku za ometanje", dodaje Tužilaštvo.

"Stoga, imajući u vidu da je tokom čitavog ovog postupka Tači istovremeno bio u pritvoru i zbog optužbi u predmetu 6, svaki obračun vremena provedenog u pritvoru treba da bude odbijen isključivo od kazne u tom predmetu", navodi Tužilaštvo u zahtevu upućenom sudiji koji odlučuje u predmetu za ometanje pravde.

00:42 Hašim Tači Izvor: Kurir

Za Hašima Tačija je, u predmetu za ometanje pravde, Specijalizovano tužilaštvo zatražilo kaznu od šest godina zatvora. Ukoliko bi bio prihvaćen zahtev da se vreme provedeno u pritvoru ne uračuna u tom predmetu, ukupna kazna za Tačija iznosila bi 31 godinu zatvora.

Što se tiče ostalih optuženih u predmetu za ometanje pravde, Tužilaštvo je zatražilo tri godine zatvora za Baškima Smakaja, tri godine za Isnija Kiljaja, tri godine za Fadilja Fazljijua, a za Hajredina Kučija devet meseci zatvora.