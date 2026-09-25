Slušaj vest

Aktivisti Studentske liste još su u svojoj već propaloj kampanji "od vrata do vrata" po Srbiji, a stigli su i do Valjeva gde su se obračunali sa velikim banerom generala Ratka Mladića!

Naime, kako Kurir saznaje, blokaderski aktivisti Miloš Pijanović (na snimku u crnoj jakni) i Bogdan Milovanović, skinuli su sa jedne zgrade u Valjevu veliki baner posvećen generalu.

Na snimcima koje ekskluzivno objavljujemo vide se ova dvojica aktivista Studentske liste koji čini se ponosno dolaze da reše izgleda najveći problem blokadera - baner posvećen Ratku Mladiću!

Toliko im smeta pokojni general da ni njegov lik na platnu ne mogu da gledaju!

01:35 Blokaderi skidaju baner posvećen Ratku Mladiću Izvor: Kurir

Ne mogu da gledaju simbol opstanka Srba na prostoru BiH, simbol opstanka Republike Srpske. Kakva ironija - baš onog entiteta u kojem su pokušali da prodobiju glasove birača ali nisu uspeli, pa danas naprasno prekinuli tu akciju.

Ali u ovoj su istrajali. Jer samo tako su i svi mogli protiv generala. Kad general više nije sa nama.

Prava Srbija je svog generala ispratila dostojanstveno. A ovi drugi ne mogu ni da podnesu njegovu sliku.

Ne čudi. Jer kada pogledate njihovu političku ponudu, nacionalni interes kao da je namerno gurnut pod tepih.

Pitanje Kosova i Metohije nema u programu. Srpski narod van granica Srbije- nema u programu. Ukratko, nacionalne politike - nema nigde u tzv. programu blokadera.

Ali ima ovakvih sramnih akcija protiv banera. Ali i to je poruka o tome šta im smeta, a plaše se da kažu naglas. Pa kao lopovi sa opremom došli da skinu generala. I skinuli ga. Smotali i odneli ko zna gde.

00:14 1 Blokaderi skidaju baner posvećen Ratku Mladiću Izvor: Kurir

Ali biće novih grafita i banera i sećanja na generala Mladić Ratka, i odbrane Srba ma gde živeli. To blokaderima nije tema, o tome kao ni o Kosovu ne pričaju.

A o čemu pričate uopšte od vrata do vrata? Hoćete li ovaj baner kao trofej da ponesete i pokazujete građanima?!

Ajde, čik da vas vidimo!

Pa i tu bi vas general pobedio!