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Lider naprednjaka Miloš Vučević oštro je osudio današnji blokaderski napad na aktiviste Srpske napredne stranke u Kuli ističući da Srbija ne sme da ćuti na ovakvo nasilje.

- Evo me u Kuli, pored mene je štand, ili ono što je ostalo od štanda naše liste koje je nasilni blokader sekirom polomio, ali pre svega napao ljude, devojke i mladiće koji su stajali na gradskom trgu i radili sve ono što rade svi koji učestvuju u kampanji. - rekao je Vučević i dodao:

- Srbija ne sme da ćuti na ovo što se danas desilo u Kuli. Ovde je nasilje počelo 8. maja prošle godine i dobijalo kasnije na intenzitetu. Ovo je prešlo svaku granicu normalnosti i pristojnosti. Čovek koji je višestruki povratnik, pripadnik policije od pre 30 godina, protagonista nasilja, danas je sekirom napao i ugrozio i žene i muškarce u centru Kule, odlazio na kuće drugih ljudi. Napao je kuću gde je žena sa dva maloletna deteta i nepokretnom staricom. Zaslužuje prezir, a njegovo nedelo je opomena za sve i primer šta se dešava od strane blokadera.

Vučević je rekao da postoji odogovornost i lidera i politike blokadera koji su nedeljama najavljivali ovakve stvari.

- Svako zlo najavljuju. Pripremali su teren da se desi ono što se danas desilo u Kuli. To se ne posmatra izdvojeno. Ovo nije izdvojeni incident, već kontinuirani vid onog što propagiraju. Ne zaboravite da je čovek izvadio sekiru i napao ljude u Kuli i došao na kuću ove časne porodice i poručio da ne smeju ovde da žive. Sve žene i porodice u Srbiji nisu sami. Srbija ne sme da ćuti na ovo. Da stvar bude neverovatnija ti isti koji su pripremali teren za ovo pozivaju na podršku onome ko je sekirom napao druge ljude. Ne zna čovek da li da se smeje i plače u isto vreme. Da tražite pravdu za nasilnika, probisveta, koji sekirom napada ljude, da kažete da on zaslužuje pravdu. Čujemo li i vidimo li šta se dešava? Srbija da pogleda šta nam blokaderi rade i šta bi bilo kada bi oni odlučivali. Štand sekirom mogu da slome, ali ideologiju ne mogu i nikada neće moći - poručio je Vučević.

On je istakao da je sve vreme upozoravano "da se stvara atmosfera nasilja i linča".

- Posebno me šokirala informacija da blokaderi pozivaju danas na skup podrške čoveku koji je sa sekirom napao devojke i momke. Srbija to ne sme da dozvoli, Srbija mora da sačuva sigurnost i bezbednost svakog njenog građanina. I zato ujedinjena Srbija je Srbija koja pobeđuje - rekao je Vučević.