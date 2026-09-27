Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je danas u emisiji javnog servisa "Za stolom sa Apostolom".

Na pitanje da li prihvata poziv RTS na duel, on kaže da prihvata debatu sa Ilijom Srdanovićem, navodno prvim na tzv. studentskoj listi. Apostolovski je potom pročitao saopštenje studenata blokadera, u kom piše da Srdanović nije nosilac liste.

- Što se tiče naše liste, da objasnim, ja sam i nosilac i prvi na listi. Onda je neko na RTS napravio grešku, i oni su se uhvatili tehničkih stvari, umesto suštinskih. Suština u njihovom saopštenju je da oni neće da idu na duel. Ja ne znam koje ste teme spremili za danas, niti sam ikada pitao, nikada to ne radim - rekao je on.

Podseća da je nudio dijalog više stotina puta, i kaže da blokaderi danas ne mogu da izađu na debatu, zato što će u svakoj da izgube.

- To su sve stara lica, niko tu novi nema, sve ljudi koji nisu imali uspeha ili su bili veoma loši u obavljanju svog posla. Ne mogu da pobede ni u jednom duelu ili debati, zato što se nikada nisu ozbiljno bavili tim poslom. I zato što je izgledalo lako da gađaju TV ispred sebe, ali je drugačije kada neko uzvraća u studiju. I najvažnije, ne možete da imate argumentaciju i da pobeđujete argumentacijom protiv Beograda na vodi, autoputa Niš-Dimitrovgrad... - kazao je Vučić u emisiji.