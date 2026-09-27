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Šef srpske diplomatije u tehničkom mandatu Marko Đurić izjavio je da Aleksandar Vučić završava mandat predsednika Republike Srbije, ali i naglasio da to nije kraj njegove političke borbe, niti kraj politike koju je predvodio.

- Ali jeste kraj jednog velikog poglavlja, i zato je ovo trenutak u kojem dugujemo sebi da zastanemo i pokušamo da razumemo šta se u Srbiji zaista promenilo tokom prethodnih petnaest godina. O Aleksandru Vučiću će se pisati mnogo. Pisaće se o njegovim uspesima i greškama, o pritiscima kojima je bio izložen, o odlukama koje je donosio i vremenu u kojem je vodio Srbiju. Konačan sud o svakom državniku, uostalom, nikada ne donose ni njegovi savremenici ni njegove pristalice. Donosi ga vreme - poručio je u saopštenju Marko Đurić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

On je rekao da ipak jednu stvar može da kaže već danas, iz ličnog iskustva, a to je da je Aleksandar Vučić promenio paradigmu srpske politike.

- Sećam se vremena kada je tek počeo uporno da govori o bruto domaćem proizvodu, investicijama, radnim mestima, putevima, fabrikama i javnim finansijama. Mi smo tada bili stranka željna promena, puna političke energije, nacionalnog zanosa i velikih tema. Iskreno, u jednom trenutku sam pomislio: ako ovako nastavimo da govorimo pretežno o ekonomiji, u zemlji više od veka naviknutoj na ideološke i nacionalne teme, gotovi smo kao stranka. Petnaest godina kasnije razumem koliko tada nisam bio u pravu - priznaje Đurić.

Kako je objasnio, upravo je to bio početak najvažnije promene.

- Vučić je shvatio ono što mnogi od nas tada još nisu razumeli: da patriotizam bez snažne ekonomije ostaje samo velika emocija bez sredstava da zaštiti narod i državu. Da nezavisnu politiku može da vodi samo zemlja koja nije na kolenima. Da bez novih fabrika, puteva, železnica, škola i bolnica nema ni nacionalnog dostojanstva, ni političke samostalnosti, ni sigurnosti za buduće generacije. Godinama se u Srbiji politička hrabrost merila jačinom izgovorenih reči. On je počeo da je meri rezultatima. Time je promenio i nas i Srbiju - naglasio je Đurić.

Foto: Printscreen/Instagram

On je podsetio da je zemlja iz koje su investitori odlazili postala zemlja u koju dolaze.

- Država koja je zatvarala fabrike počela je da ih otvara. Srbija preko koje se prelazilo postala je zemlja sa kojom se razgovara. Beograd se od grada koji je dugo nosio ožiljke propadanja ponovo pretvorio u regionalni centar, grad čitavih novih gradskih četvrti, novih kompanija, novih ideja i ljudi koji u njemu vide svoju priliku. Može se raspravljati o svakom pojedinačnom projektu. To je i prirodno i potrebno. Ali više niko ozbiljan ne može da ospori samu promenu: Srbija je ponovo počela da gradi - rekao je đurić i dodao:

- I nije gradila samo zgrade i puteve. Gradila je samopouzdanje. To samopouzdanje postalo je temelj i nove spoljne politike Srbije. U svetu koji se ubrzano deli, Aleksandar Vučić uspeo je da Srbiju ne svede ni na čiji privezak. Sačuvao je naš evropski put, a istovremeno izgradio strateške odnose sa državama na svim stranama sveta. Vratio je Srbiju za stolove za kojima se odlučuje. Učinio je da se glas jedne brojčano nevelike zemlje čuje mnogo dalje nego što bi njena veličina na karti sugerisala.

Onda se dotakao i svog resora - diplomatije.

- Razumeo je da savremena diplomatija nije samo razmena nota i protokolarnih poseta. Ona je borba za svaku fabriku, svako tržište, svaki infrastrukturni projekat, svako novo radno mesto i svaki savez koji Srbiji omogućava da samostalnije odlučuje o svojoj budućnosti. Kao neko ko je godinama predstavljao Srbiju u svetu, iz neposredne blizine sam video koliko se promenio način na koji drugi gledaju našu zemlju. Nekada su nam uglavnom saopštavali šta se od nas očekuje. Danas žele da čuju šta Srbija misli. Ne slažu se uvek sa nama, niti je cilj nezavisne politike da se svi sa nama slažu. Ali nas više ne zaobilaze. To je ogromna razlika - naglasio je Đurić.

Prema njegovim rečima, Vučićeva spoljna politika nije bila politika udobnosti.

- Bila je politika stalnog traženja prostora za Srbiju između velikih sila, istorijskih prijateljstava, evropske budućnosti i naših državnih i nacionalnih interesa. Često pod pritiscima koji javnosti nikada nisu bili u potpunosti vidljivi. Srbija pritom nije odustala od sebe. Nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Pomagala je Republici Srpskoj i branila Dejtonski sporazum. Čuvala je tradicionalna prijateljstva, ali je istovremeno otvarala vrata novih partnerstava. Razgovarala je i sa Istokom i sa Zapadom, ne zato što nije znala kuda ide, već zato što je znala kome odgovara: građanima Srbije. Ipak, najvažniji deo te politike tek treba da dobije svoj puni smisao - smatra Đurić.

Foto: Nemanja Nikolić

Kako kaže, Srbija u budućnosti mora postati toliko istovremeno institucionalno uređena, ekonomski uspešna i privlačna da svi u našem regionu požele da rade sa nama.

- Ne zato što ih na to primoravamo, već zato što u zajedničkom radu sa Srbijom prepoznaju svoju korist i svoju budućnost. Naša snaga ne treba da se meri strahom koji izazivamo, već poverenjem koje gradimo. Ne time koliko se ljudi od nas udaljava, već koliko ih želi da se sa nama poveže. Ne novim rovovima, nego putevima, prugama, univerzitetima, kompanijama i idejama koje će region povezati sa Beogradom i Srbijom. Beograd je ponovo postao regionalni centar. Sada tu snagu moramo nastaviti da prenosimo na čitavu zemlju, od Horgoša do Dragaša, od Užica do Zaječara. I moramo je pretvoriti u novu vrstu regionalnog vođstva: onog koje okuplja, otvara tržišta, stvara prilike i druge ne ponižava, već ih privlači - naglasio je Đurić i dodao:

Foto: Damir Dervišagić

- To je Srbija u koju verujem. Srbija dovoljno jaka da nikome ne mora da se dodvorava. Dovoljno mudra da joj neprijatelji nisu potrebni. Dovoljno uspešna da ljudi u njoj žele da ostanu, da joj se vraćaju i da sa njom povezuju svoju budućnost. Aleksandar Vučić nije završio sve poslove. Nijedan državnik to ne može. Pred Srbijom ostaju ozbiljni izazovi: jačanje institucija, još odlučnija borba protiv korupcije, veća društvena solidarnost i obnova poverenja među ljudima. Ekonomski rast mora još snažnije da se pretvara u osećaj pravde, sigurnosti i dostojanstva za svakog čoveka.

Đurić se osvrnuo i na početke.