RIK POTVRDIO 12 AKTIVNIH LISTA: Rok za podnošenje ističe 4. oktobra, jedna koalicija se povukla
Za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, Republička izborna komisija (RIK) do sada je proglasila 13 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a od 12 proglašenih lista pet ima položaj izborne liste nacionalne manjine.
Rok za podnošenje izbornih lista ističe 4. oktobra, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra.
Prva proglašena izborna lista je koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke koja nosi naziv „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija'' , sa 250 kandidata za narodne poslanike i predata je uz 209.130 pravno valjanih pisanih izjava birača podrške toj listi, a nosilac liste je član Predsedništva SNS-a Aleksandar Vučić.
Druga proglašena izborna lista je „Ivica Dačić- Faktor stabilnosti"koalicije Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije, Socijaldemokratske partije Srbije i Zelenih Srbije sa 250 kandidata za narodne poslanike i 18.162 pravno valjanih potpisa birača koji podržavaju tu listu.
Kao treća je proglašena izborna lista „Studentska lista - Studenti pobeđuju" sa 69.099 pravno valjanih pismenih izjava birača podrške toj listi, a nosilac liste je profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Ilija Srdanović.
Četvrta je proglašena izborna lista koalicije okupljene oko Sandžačke demokratske partije (SDP) i Crnogorske demokratske partije (CDP) pod nazivom „Rasim Ljajić - Ljudski SDP/CDP", lista ima status manjinske liste sa 7.675 pravno valjanih pisanih izjava birača podrške, a nosilac liste je osnivač SDP Rasim Ljajić.
Kao peta je proglašena izborna lista „Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor" koja na izborima, takođe, učestvuje kao lista nacionalne manjine, a status manjinske liste ima i izborna lista Stranke pravde i pomiranja (SPP) koja nosi naziv „Usame Zukorlić Pokret za ujedinjenje", a nosilac liste je predsednik SPP Usame Zukorlić.
Sedma je lista izborna lista „Ruska stranka Srbija u BRIKS-u - Slobodan Nikolić" koja će na izborima, takođe, učestvovati kao lista nacionalne manjine, nosilac liste je Slobodan Nikolić, a na listi je 25 kandidata za narodne poslanike.
Osma proglašena je izborna lista koalicije Autentična desnica - Novi DSS - Monarhisti koja nosi naziv "Autentična desnica - dr Miloš Jovanović – Novi DSS - Monarhisti, Srpska koalicija - Nada, Nacionalno demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije, Pokret za Kraljevinu Srbiju, Odvažno srpski" sa 10.712 pravno valjanih potpisa birača, a nosilac liste sa 250 kandidata je Miloš Jovanović.
Kao devetu RIK je proglasio izbornu listu „Izbor naroda - Miroslav Miki Aleksić - Miloš Parandilović - Aleksandar Jovanović Ćuta", a ta lista je povučena 24. septembra.
Pod rednim brojem 10 je izborna lista „Evropska Srbija: Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, Stranka slobode i pravde, Srbija centar srce, Solidarnost, Samoodbrana, Oslobođenje" sa 246 kandidata za narodne poslanike i 10.130 pravno valjanih potpisa birača.
RIK je kao 11. izbornu listu proglasila listu „SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka", koju je podnela Stranka demokratske akcije Sandžaka (SDA), a lista ima položaj izborne liste nacionalne manjine i na toj izbornoj listi je 35 kandidata za narodne poslanike.
Izborna lista „Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije - BK" je 12. izborna lista koju je RIK proglasio, a uz listu je podneto 10.603 pravno valjana potpisa birača.
Republička izborna komisija je kao 13. izbornu listu proglasila listu „Ćale, ovo je za tebe - Petar Đurić - Premijer Srbije", za koju je dostavljeno 10.007 pravno valjanih potpisa podrške.