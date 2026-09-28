Slušaj vest

Za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, Republička izborna komisija (RIK) do sada je proglasila 13 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a od 12 proglašenih lista pet ima položaj izborne liste nacionalne manjine.

Rok za podnošenje izbornih lista ističe 4. oktobra, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra.

Prva proglašena izborna lista je koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke koja nosi naziv „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija'' , sa 250 kandidata za narodne poslanike i predata je uz 209.130 pravno valjanih pisanih izjava birača podrške toj listi, a nosilac liste je član Predsedništva SNS-a Aleksandar Vučić.

Druga proglašena izborna lista je „Ivica Dačić- Faktor stabilnosti"koalicije Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije, Socijaldemokratske partije Srbije i Zelenih Srbije sa 250 kandidata za narodne poslanike i 18.162 pravno valjanih potpisa birača koji podržavaju tu listu.

Kao treća je proglašena izborna lista „Studentska lista - Studenti pobeđuju" sa 69.099 pravno valjanih pismenih izjava birača podrške toj listi, a nosilac liste je profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Ilija Srdanović.

Četvrta je proglašena izborna lista koalicije okupljene oko Sandžačke demokratske partije (SDP) i Crnogorske demokratske partije (CDP) pod nazivom „Rasim Ljajić - Ljudski SDP/CDP", lista ima status manjinske liste sa 7.675 pravno valjanih pisanih izjava birača podrške, a nosilac liste je osnivač SDP Rasim Ljajić.

Kao peta je proglašena izborna lista „Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor" koja na izborima, takođe, učestvuje kao lista nacionalne manjine, a status manjinske liste ima i izborna lista Stranke pravde i pomiranja (SPP) koja nosi naziv „Usame Zukorlić Pokret za ujedinjenje", a nosilac liste je predsednik SPP Usame Zukorlić.

Sedma je lista izborna lista „Ruska stranka Srbija u BRIKS-u - Slobodan Nikolić" koja će na izborima, takođe, učestvovati kao lista nacionalne manjine, nosilac liste je Slobodan Nikolić, a na listi je 25 kandidata za narodne poslanike.

Osma proglašena je izborna lista koalicije Autentična desnica - Novi DSS - Monarhisti koja nosi naziv "Autentična desnica - dr Miloš Jovanović – Novi DSS - Monarhisti, Srpska koalicija - Nada, Nacionalno demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije, Pokret za Kraljevinu Srbiju, Odvažno srpski" sa 10.712 pravno valjanih potpisa birača, a nosilac liste sa 250 kandidata je Miloš Jovanović.

Kao devetu RIK je proglasio izbornu listu „Izbor naroda - Miroslav Miki Aleksić - Miloš Parandilović - Aleksandar Jovanović Ćuta", a ta lista je povučena 24. septembra.

Pod rednim brojem 10 je izborna lista „Evropska Srbija: Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, Stranka slobode i pravde, Srbija centar srce, Solidarnost, Samoodbrana, Oslobođenje" sa 246 kandidata za narodne poslanike i 10.130 pravno valjanih potpisa birača.

RIK je kao 11. izbornu listu proglasila listu „SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka", koju je podnela Stranka demokratske akcije Sandžaka (SDA), a lista ima položaj izborne liste nacionalne manjine i na toj izbornoj listi je 35 kandidata za narodne poslanike.

Izborna lista „Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije - BK" je 12. izborna lista koju je RIK proglasio, a uz listu je podneto 10.603 pravno valjana potpisa birača.