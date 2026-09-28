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Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na mesto predsednika Republike, a danas i predao dužnost šefa države predsednici Skupštine Ani Brnabić, stigao je u Požarevac gde ga je dočekala masa ljudi sa srpskim trobojkama i ovacijama "Aco, Srbine".

1/4 Vidi galeriju Aleksandar Vučić u Požarevcu, predizborna kampanja 2026 Foto: Instagram Printscreen

- Mučio sam se oko parkiranja, a sve drugo bilo je divno u lepom Požarevcu, našalio se na Instagramu. U Požarevcu je govorio okupljenim građanima, razgovarao sa njima, a silni ljudi su prilazili sa decom da se slikaju i kažu po koju reč.

Još ga oslovljavaju sa predsedniče.

- Ljubi te, baka, pile moje! Budi ti ko ja pa uživaj do 100! Ja mislila da me lažu, a on stvarno došao, ljubi ga baka, rekla mu je jedna Požarevljanka koja je prišla da ga izgrli i izljubi.

Foto: Instagram Printscreen

Slikajući se sa decom rekao je da i on sam ima jednog Danila.

Foto: Instagram Printscreen

"Kao što ste videli, da obrću pedale mogu, al' na TV duel ne mogu"

Obraćajući se građanima rekao je i sledeće:

- Kao što ste videli, da obrću pedale mogu, al' na TV duel ne mogu. Život dajem, al' na duel ne idem, poručio je Vučić kom su Požarevljani vikali: Bravo, majstore.

"Neprikosnovena u Kasidolu" Vučić se upoznao sa ocem Dragane Mirković

- Pokušao sam da se izborim za malo popularnosti u Kasidolu, ali ne vredi, Dragana Mirković je neprikosnovena, našalio se Vučić koji se i upoznao sa ocem velike folk zvezde Dragane Mirković u njenom rodnom selu kod Požarevca.

- Evo ga otac Dragane Mirković, da se upoznaš...

Foto: Instagram Printscreen

- Tako da će uskoro da kažu: "I onaj što je bio u selu kod Dragane Mirković možda postane poznat. " To ja o sebi govorim, našalio se Vučić.

"Možete li da otplaćujete to? Mnogo sam srećan, prvi put sam došao u stan kod nekog ko je uzeo kredit za mlade"

- Prvi put sam u domu jedne porodice koja je, uz kredit za mlade, uspela da ostvari veliki san, svoj krov nad glavom. Posebno mi je drago što ova porodica sa dvoje male dece sada ima svoj dom, sigurnost i mesto gde će stvarati najlepše uspomene, poručio je Vučić.

- Mnogo sam srećan što sam ovde u Požarevcu, i prvi put da sam došao u stan kod nekog ko je uzeo kredit za mlade, i ovde vidite njih dvoje, i još njih dvoje, divne male dece.

Foto: Instagram Printscreen

- Možete da otplaćujete to?

- Možemo. Rata nam je kao kad bi plaćali zakup za neki stan od 40 kvadrata. A živimo u stanu od 70 kvadrata.

- Kao mladoj porodici, kupovina stana nam je delovala kao veliki i neostvariv korak. Međutim, zahvaljujući kreditu za mlade i pogodnostima koje ovaj kredit pruža, uspeli smo, eto, jako brzo da ostvarimo i rešimo stambeno pitanje, poručila je mlada mama.

- Ovim putem bih želeo da se zahvalim državi što mi je omogućila da, kao mlad čovek, mogu da rešim svoje stambeno pitanje, poručio je mladi tata.