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Građani Niša izrazili su zahvalnost Aleksandru Vučiću za njegova dva predsednička mandata i pružile mu podršku za nastavak političkog angažmana i mesto predsednika Vlade Srbije.

Uz baklje, zastave i povike „Aco, Srbine“, iz Niša je sinoć poslata jasna poruka: građani žele da se politika mira, stabilnosti, ekonomskog razvoja i velikih državnih projekata nastavi. Građani Niša poručili su da Vučića vide kao državnika koji je, kako su naveli, časno, pošteno i odgovorno služi Srbiji i njenim građanima. Baklje u centru Niša i povici „Aco, Srbine“ bili su, kako su poručili okupljeni, simbol zahvalnosti za dosadašnji rad i podrške Aleksandru Vučiću za mesto premijera Srbije.

Poruka iz Niša bila je i da se Srbija, prema njihovom viđenju, tokom prethodnih godina značajno promenila, od ekonomski oslabljene zemlje do države sa novim fabrikama, investicijama, većom zaposlenošću i velikim infrastrukturnim projektima.

Kao jedan od najvažnijih rezultata navode se nove investicije i otvaranje fabrika, kao i rast broja zaposlenih. Poruka je jasna: Srbija je, napravila veliki ekonomski zaokret, a dovođenje investitora i otvaranje novih radnih mesta vide kao jedan od najvidljivijih rezultata prethodnog perioda.

AUTO-PUTEVI, BRZE SAOBRAĆAJNICE I VELIKI DRŽAVNI PROJEKTI

U centru pažnje su i veliki infrastrukturni projekti, novi auto-putevi, brze saobraćajnice, železnička infrastruktura i ulaganja u razvoj gradova širom Srbije.

Za građane koji su se okupili u Nišu, upravo su ti projekti simbol promene Srbije i njenog infrastrukturnog povezivanja. Kao važan deo promena izdvajaju se i ulaganja u zdravstveni sistem, izgradnju i obnovu zdravstvenih ustanova, nabavku savremene medicinske opreme i poboljšanje uslova za rad zdravstvenih radnika. Posebno se ističu i povećanja plata u javnom sektoru, uključujući zdravstvo, kao deo šire politike poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih.

Foto: SNS Niš

U vremenu velikih svetskih kriza i geopolitičkih potresa, pristalice Aleksandra Vučića posebno ističu očuvanje mira i stabilnosti kao jedan od razloga zbog kojih mu pružaju podršku. Njihova poruka je da Srbija treba da nastavi putem ekonomskog rasta, novih investicija, tehnološkog razvoja i velikih državnih projekata.

A poruka podrške Aleksandru Vučiću, nakon dva predsednička mandata, stala je u jednu rečenicu:

- ZA SVE ŠTO JE URAĐENO, HVALA. ZA ONO ŠTO TEK DOLAZI, PODRŠKA. ŽIVELA SRBIJA !