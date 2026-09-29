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Potpredsednik Srpske liste Igor Simić objavio je danas da je, sa nekoliko kolega, dobio poziv Specijalnog tužilaštva Kosova, Odeljenja za istragu terorizma, jer se terete za četiri ozbiljna krivična dela koja nisu počinili.

Simić dodaje da će se odazvati pozivu tužilaštva kako bi im u lice rekao istinu - "da srpski narod pati na ovim prostorima i da želi da živi u miru".

Simić je u objavi na Instagramu naglasio da ih tužilaštvo tereti za udruživanje sa ciljem napada na ustavni poredak, ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom, napad na službeno lice i učestvovanje u gomili koja vrši krivično delo i huliganstvo.

- Kao i uvek, odazvaću se pozivu, jer nemam šta da krijem - poručio je Simić i dodao da je svestan da i oni koji su ovo pisali, znaju da nije počinio nikakvo krivično delo.

Simić dodaje da svaki put, kada politički predstavnici srpskog naroda podignu glas o patnjama srpskog naroda i kršenju njegovih prava, stignu pozivi tužilaštva.

- Stignu novi pozivi sa ciljem da se izvrši pritisak, ne samo na nas kao pojedince, već na ceo srpski narod i pokuša da Srbi ne govore o onome što se događa, da budemo zastrašeni - naglasio je Simić.

On je ponovio da će se odazvati pozivu Specijalnog tužilaštva zato što nema šta da krije i ima obavezu da bude sa i uz svoj narod.

- Šta god nam stavljali na teret i oni dobro znaju da nismo počinili. Paradoksalno je, da dok Kurtijev režim krši sve propise protiv srpskog naroda, kada ne poštuju Ustav Kosova ni unutar institucija, ne sazivaju skupštinske sednice, kada hapse Srbe bez razloga i na svaki mogući način pokušavaju da progone Srbe, tada tužilaštvo ne reaguje - poručio je Simić.

Simić ukazuje da, kada tužilaštvo i reaguje, Srbi nemaju luksuz da se kao predstavnici albanskog naroda ne odazivaju na pozive.