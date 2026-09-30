Slušaj vest

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović rekao je ispred UKC u Nišu, gde je hospitalizovan 53-godišnji muškarac, da se sinoć u Nišu dogodio zverski napad jednog čoveka na sugrađanina!

- Razumem političke različitosti, razumem da neko ima različite stavove, razumem i kritiku, ali nikada neću razumeti nasilje. Nikada neću podržavati nasilje, ne samo na teritoriji grada Niša, već na teritoriji čitave Srbije ili bilo gde. Uvek ću se boriti protiv toga - rekao je Pavlović i dodao da je sinoć čovek, koji je napao 53-godišnjeg Nišliju, želeo da se sakrije iza svoje titule.

- Iako je možda neko počasni konzul bilo koje države, ovde će se u Srbiji suditi i postupati prema zakonima Republike Srbije, da pravda i pravo budu zadovoljeni - poručio je Pavlović.

Reč je počasnom konzulu Austrije, što otvara i pitanje da li je reč isključivo o postupku pojedinca ili postoji širi kontekst i strani uticaj, što treba da utvrde nadležni državni organi.

- Možemo razgovarati. Možemo imati kritike jedni prema drugima. Možemo promovisati sopstvenu politiku. Ali da uzmete šipku i da probate nekome da ugrozite život... Takve stvari se ne smeju dešavati i uvek se moraju osuditi - rekao je Pavlović.

Dr Dušan Milenković, rukovodilac Urgentnog centra UKC Niš, rekao je da je 53-godišnji pacijent primljen sa povredama glave i grudnog koša, a da su na skeneru mozga uočeni znaci mikrohemoragije. Noć je proveo mirno, a tokom dana očekuje se konzilijum neurohirurga i drugih specijalista.

Povređeni aktivista SNS Foto: Beta Saša Đorđević, Kurir

Podsetimo, aktivisti SNS napadnuti su juče dok su razgovarali sa građanima, a jedan od njih posle incidenta završio je u Univerzitetskom kliničkom centru Niš. Slučaj je prijavljen policiji i nadležni treba da utvrde sve okolnosti napada, a svedoci navode da je lice odgovorno za povređivanje aktiviste počasni konzul Austrije u Nišu Goran Jovanović. Slučaj je prijavljen policiji.

POVREĐENOG AKTIVISTU SNS DANAS JE POSETIO ALEKSANDAR VUČIĆ, VIŠE O TOME PROČITAJTE U ODVOJENOJ VESTI

Gradonačelnik Niša na konferenciji za medije osvrnuo se i na događaje u Novom Sadu.

- Zašto bi bilo ko na nasilan način želeo da se obračunava sa bilo kim? Ko god tako postupa, iz bilo koje političke opcije, to prevazilazi granice politike i postaje slučaj za policiju i tužilaštvo - rekao je Pavlović.

U Novom Sadu je, podsetimo, sinoć došlo do fizičkog sukoba u kojem je udarac u glavu zadobila aktivistkinja SNS Ljiljana Cvjetković.

- Na mestu događaja bio je i Ilija Srdanović, prvi na izbornoj listi Studentska lista. Da li je to njegova politika? Svi moramo da stanemo iza stava da se nasilje ne sme primenjivati na našim ulicama - poručio je Pavlović.