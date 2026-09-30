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Predstavnici Studentske liste i oni koji je podržavaju odbijaju da prihvate realnost i uopšte nisu svesni da politika bivšeg predsednika Aleksandra Vučića, nosioca liste "Ujedinjena Srbija" ima ogromnu podršku u narodu.

Najnoviji primer je video snimak koji se pojavio na društvenim mrežama i u kome starija gospođa u suzama nije krila da "obožava" Vučića i da je on za nju "doživotni predsednik" komentarima brutalno izvređana i izvrgnuta podsmehu i ruglu.

Blokaderi nisu birali reči za svoje sramne uvrede:

- Trebala si jedno 20ak bensedina popiti.

- Kakve boleštine u Srbiji majko moja. J.B.Tita upoređivati sa Vučićem.....

- Građani Beograda”??? Priča čistu IJEkavicu, ta je vidjela BG prvi put 90ih, pravi BG rođeni tu tako ne misle. Koja paćenica iz BiH ili HR krajine.

- Pa ko će sada da joj penziju isplati?! Nema više AV, sada neće ni penzije biti.

Pogledajte još neke od komentara:

1/4 Vidi galeriju Brutalno vređanje u komentarima gospođe koje nije krila da podržava politiku Aleksandra Vučića Foto: Printscreen

Možda se takvo ponašanje blokadera može opisati baš sa tri reči koje je izgovorila gospođa sa snimka, kada su je upitali kako se osećala kad je čula za ostavku Aleksadra Vučića na mesto predsednika.