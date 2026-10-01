PA REKLI STE, ALI...

PA REKLI STE, ALI...

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Dve objave sa društvene mreže Iks pokazale su da je današnje saopštenje "Studentske liste" o spoljnoj politici i sankcijama Rusiji otvorilo nove podele među njenih pristalicama: od međusobnih optužbi ko radi protiv koga, do negodovanja onih koji smatraju da je uopšte bilo pogrešno otvarati tu temu u izbornoj kampanji.

"Studentska lista" je saopštila da bi zadržala stav o neuvođenju restriktivnih mera Rusiji i da sankcije, prema njihovom obrazloženju, ne doprinose rešavanju političkih i bezbednosnih problema, „posebno imajući u vidu sopstveno istorijsko iskustvo“.

Na tu objavu usledile su reakcije koje su pokazale da oko istog pitanja ne postoji jedinstven stav ni među onima koji podržavaju blokadersku listu.

Na pitanje jedne korisnice Iksa "Šta kažu PSG i ZLF" na to saopštenje o neuvođenju sankcija Rusiji, jedan od naloga koji podržava "studente" optužio je pristalice "Evropske Srbije" da rade na slabljenju, kako je navedeno, "najjačeg opozicionog aktera".

"Pristalice Evropske Srbije neumorno rade na slabljenju najjačeg opozicionog aktera, bez kojeg nema smene režima. Prosto je neverovatno kako im se interesi nekako uvek poklope sa Vučićevim. Da stane čovek i da gleda", navedeno je u objavi profila SM_Economist.

Foto: Printscreen X

Još direktnije nezadovoljstvo stiglo je od Nemanje Miloševića, koji je postavio pitanje da li je ovaj stav o spoljnoj politici uopšte trebalo sada da bude saopšten.

"Zar nismo rekli da ćemo spoljnu politiku posle, da nije sad vreme za ovo?", napisao je Milošević.