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Priča "studentske liste" o neuvođenju sankcija Rusiji pala je u vodu posle nepuna 24 sata! Nakon objave na nalogu "studenti u blokadi" gde je navedeno da će Srbija zadržati principijelno stanovište o neuvođenju restriktivnih mera prema Ruskoj Federaciji, izbio je pravi haos među samim plenumašima - između onih koji nikako ne zagovaraju tu opciju i onih koji su pokušali da izvedu manevar prema desnim glasačima!

Na to je ukazao član Srpske napredne stranke Miloš Jovanović koji je otkrio kako je svađa oko neuvođenja sankcija Moskvi nastala "na plenumu u Novom Sadu" i da sada blokader "pokušavaju da se operu i tvrde da je sve bila laž".

- Zašto lažete sopstveni narod, studenti u blokadi?! Jutarnji tvit o tome kako nema sankcija Rusiji pao je u vodu pre dva sata na "plenumu" u Novom Sadu, gde je nastala opšta svađa zbog "radikalnih" stavova blokadera iz Beograda. Sada kada ste uhvaćeni u makazama između EU uslova i domaćeg javnog mnjenja, pokušavate da se operete i tvrdite da je sve bila LAŽ. Ako je zvanična spoljna politika države već svima dobro poznata, zašto vi glumite veće katolike od pape pa se onda povučete čim vas neko pritisne na užem sastanku? Ovo je klasično zamajavanje javnosti, izađite javno i recite šta zaista mislite - poručio je Jovanović.

Da je saopštenje blokadera o istoj politici države prema Ruskoj Federaciji, koju je sve vreme vodio doskorašnji predsednik Aleksandar Vučić, bila samo taktika i mamac za desno orijentisane birače - bilo je jasno i većini na društvenim mrežama! Tako je odmah po oglašavanju "studenata u blokadi" krenula plejada komentara u stilu "ok, ovo je taktički potez da okupe desnicu".

Čak je i blokaderski aktivista Đorđe Miketić reagovao:

- Ok je ovo. Mora da se kaže šta je stav. Takođe, razumem taktiku da treba pokriti desni folklor. Al tu taktiku je imao i Tadić i DOS pre njih - napisao je on.

Pogledajte i ostale komentare na mrežama koji govore o tome da niko nije poverovao u sopštenje "studentske liste":