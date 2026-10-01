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Prvog na Studentskoj listi, dr Iliju Srdanovića građani Srbije još nisu videli u direktnom TV duelu s nosiocem liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija", od kojeg beži kao đavo od krsta, ali zato Srdanovića gledaju na ulicama tokom nasilja blokadera koje i ne pokušava da spreči, i na naslovnim stranama blokaderskih tabloida.

Sada je Ilija Srdanović dao intervju za podgoričke "Vijesti" u kojem je situaciju u regionu direktno povezao s politikom Aleksandra Vučića i poručio da će, "njegovim odlaskom sa vlasti "svanuti i regionu"!

Ilija Srdanović u intervjuu za podgoričke "Vijesti" Foto: Printscreen Vijesti

- Srbija će poštovati prava svih svojih manjinskih zajednica, a istovremeno će se brinuti o pravima svojih sunarodnika u svim zemljama sveta. Poštovanje suvereniteta i prava na različitosti biće temelj dobrosusedskih odnosa u budućnosti - kazao je Srdanović, kao da bi "otkrio toplu vodu" i kao da država Srbija već ne počiva na poštovanju manjinskih zajednica i poštovanja suvereniteta svake zemlje sveta, miru i stabilnost za šta se Vučić zalaže godinama unazad!

Uz ponavljanje floskula o "oslobođenju državnih institucija, poštovanju vladavine prava i slobodnim medijima" rekao je da će Vučićevim "odlaskom najviše će profitirati građani Srbije, ali će promene nabolje osetiti i svi naši susedi".

Srdanović u intervjuu za podgoričke "Vijesti" Foto: Printscreen Vijesti

Pa da se podsetimo Vučićeve politike: kada je reč o odnosu Srbije prema Srbima u regionu - ona je podrazumevala snažno institucionalno i političko insistiranje na položaju Srba u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i drugim državama regiona.

Tu je i nepromenjen stav Beograda da ne priznaje samoproglašenu državu Kosovo!

Kada je reč o Hrvatskoj - koja godinama sprečava Srbiju na evropskom putu, a miniranje crnogorskog EU puta od strane Zagreba je takođe u toku - konstanta u politici i retorici Aleksandra Vučića prema toj državi je da je Hrvatska počinila najveće zločine prema Srbima i za vreme II Svetskog rata u ustaškom logiru Jasenovac, i 1995. godine u zločinačkoj Oluji!

Najveću pažnju regiona izazvao je Vučićev govor u Mrkonjić Gradu ovog avgusta 2026, na obeležavanju Dana sećanja na Srbe stradale i prognane u "Oluji", kada je poručio da Srbija više neće prećutkivati stradanje svog naroda niti prihvatati pokušaje da se progon stotina hiljada ljudi predstavlja kao oslobodilačka akcija.

- Nikada više nećemo kriti istinu, niti ćemo se stideti naših žrtava. 'Oluja' nije bila nikakva veličanstvena pobeda, već strašan zločin, etničko čišćenje i proterivanje stotina hiljada ljudi sa njihovih vekovnih ognjišta samo zato što su nosili srpsko ime i prezime. Srbija više nikada neće saginjati glavu pred onima koji misle da se na tuđoj nesreći i krvi nevinih može graditi budućnost - poručio je Vučić.

Kada je reč o Srebrenici - Aleksandar Vučić redovno izražava saučešće porodicama bošnjačkih žrtava i navodi da se srpski zvaničnici duboko klanjaju žrtvama Srebrenice.

Setimo se Vučića u GS UN u Njujorku 2024. kada je usvojena Rezolucija o Srebrenici, čijem se usvajanju oštro protivio, iznoseći ključne argumente i stavove tokom svoje diplomatske kampanje i govora u Njujorku. Rezoluciju je nazvao "visoko politizovanim" dokumentom koji su inicirale velike sile (prevashodno Nemačka i SAD) i istakao da dokument neće doneti pomirenje, već da otvara Pandorinu kutiju, stvara duboke etničke podele na Balkanu i ugrožava stabilnost Bosne i Hercegovine.

Iako tekst rezolucije nije eksplicitno pominjao Srbiju niti srpski narod, Vučić je ukazao da je njen stvarni cilj stigmatizacija celog naroda i nametanje moralnog i političkog tereta kolektivne krivice Srbiji i Republici Srpskoj!

Pa pitamo Srdanovića -da li je zato kriv Vučić? Da li je to unelo nemir u region? Je li ta rezolucija donela neko pomirenje? Kakvo pomirenje šalju poruke iz Hrvatske od zvaničnika - "za dom spremni"?!

Ali Ilija Srdanović ne daje odgovore na ta pitanja - kao ni na jedno značajnije, važnije - o politici i programu "studentske liste". Jer, budimo realni, program im je mržnja prema Aleksandru Vučiću, skidanje Vučića s vlasti, a šta će biti posle - će vide, pa će da nam jave!

Biće samo poslanik

Na pitanje da li Studentska lista nakon izbora ima plan za budućnost i koje su njegove političke ambicije u slučaju pobede, Srdanović kao i obično, nije obrazložio niti argumentovao plan, već je rekao da taj pokret ima plan koji će "biti primijenjen odmah nakon izbora".