Slušaj vest

Scene nasilja koje su preksinoć blokaderi priredili u Novom Sadu, gde je Ljiljana Cvjetković udarena pesnicom u glavu, Nišu gde je povređen aktivista SNS Denis Stojanović (53) i beogradskom Mirijevu gde je napadnut 81-godišnji Dušan Jokić, još jednom su pokazale koliko je opasna granica koja se prelazi onda kada politička borba prestane da se vodi argumentima, a oružje postanu pritisci, sukobi i nasilje. Umesto dijaloga i predstavljanja programa, građani su videli fizičke obračune i incidente kojima ni pod kojim uslovima nije mesto u demokratskom društvu.

Posebno zabrinjava što se ovakve scene događaju uoči izbora, kada bi politički akteri trebalo da pokušaju da građane pridobiju idejama, planovima i rezultatima.

Blokaderi su ponovo potvrdili da ne odustaju od nasilja, pretnji i zastrašivanja, koje im služi kao zamena za politički program, a predvodnik u tome bio im je Ilija Srdanović, prvi na Studentskoj listi, koji je, prema rečima sagovornika Kurira, svojim ponašanjem u Novom Sadu jasno poručio da je nasilje prema političkim protivnicima ne samo dozvoljeno, već verovatno i poželjno!

Generatori zla

Politički filozof Dragoljub Kojčić upozorava da se demokratski poredak naše zemlje sinhronizovano ruši i iz regiona i uz pomoć ovdašnje pete kolone.

- Noćni pir novosadskih blokadera i nasilje koje je započelo provokacijama prvog na Studentskoj listi pokazuju da je njihov cilj onemogućavanje demokratskih izbora u Srbiji, krvoproliće i građanski sukobi u koje bi bila gurnuta Srbija. To je stara formula da treba okrenuti Srbe na Srbe, jer smo nepobedivi ako smo ujedinjeni. Ako beslovesnim plenumašima i njihovim pristalicama još nije jasno ko donosi odluke i predloge, ko sastavlja izborne liste koje oni moraju da "izglasaju", sada je očigledno da je isti profajler izabrao Domagoja Margetića i Iliju Srdanovića, jednoga da Srbima upućuje pretnje krvavim nasiljem iz Zagreba, a drugi da to potpaljuje iznutra - objašnjava Kojčić za Kurir.

Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

On smatra da nema nikakve dileme ko je generator nasilja, a ko radi na održavanju mira i stabilnosti.

- Nasuprot izvođačima radova političkih naloga sa Pantovčaka i iz Đukanovićevih političkih štabova, Aleksandar Vučić svojim autoritetom poziva naciju u celini, a posebno svoje političke pristalice, na toleranciju i mir koji su preduslovi da se održe demokratski izbori i da se održi demokratski ugled koji je Srbija ostvarila pred međunarodnom zajednicom, pa i vrlo strogim ocenjivačima kao što su oni iz SAD. Pokazuje se da se 25. oktobra neće suočiti dve politike koje na različit način žele dobro Srbiji, nego jedna, čiji je nosilac Vučić i koja dokazanim minulim radom želi nastavak uspona zemlje, i druga koja želi da uništi sve što su građani Srbije i legitimno izabrano rukovodstvo stvorili i pripremili za budućnost - zaključuje Kojčić.

Nervoza kod blokadera

Istoričar Ognjen Karanović ocenjuje za Kurir da najnoviji talas nasilja govori da je neko od protagonista obojene revolucije ili kandidata sa Studentske liste pomislio da blokaderski pokret ima prava da zabrani građanima Srbije da javno iskazuju svoja politička uverenja.

00:20 Nasilje blokadera u Novom Sadu Izvor: Kurir

- Rezultat toga bilo je nasilje, pre svega nad ženama, ali i nad drugim građanima koji su se samo okupili na javnim mestima kako bi učestvovali u predizbornoj kampanji i razgovarali sa gradanima. To je bio dovoljan motiv koji je nanovo rasplamsao instinkt mržnje kod raspomamljenih grupica ekstremnih blokadera koje viđamo na ulicama već dve godine, te su, kao jedini izraz svog programa, upotrebili šake i palice kako bi uz pomoć njih izudarali, na primer, samohranu majku, ćasnu i poštenu građanku Novog Sada Ljiljanu Cvjetkovic - naglašava Karanović.

On podseća da su i Aleksandar Vučić i lider SNS-a Miloš Vučević pozvali sve građane Srbije da izostave višak emocija u predizbornim aktivnostima.

Ognjen Karanović Foto: Youtube printscreen/Kosovo online

- Blokaderski pokret je zahvatila nervoza jer su dobili rezultate istraživanja javnog mnjenja koji pokazuju da će doživeti težak poraz na izborima. Sve je počelo pre nekoliko dana u Kuli kada je blokader Zoran Sekeruš, sa sekirom u ruci, figurativno rečeno, krenuo u predizbornu kampanju, a sada se nastavilo u Novom Sadu i Nišu i u Mirijevu - ističe Karanović.

00:27 Blokader napao ljude sekirom u Kuli Izvor: Kurir

On dodaje da je najodgovorniji Ilija Srdanović!