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Priča "studentske liste" o neuvođenju sankcija Rusiji pala je u vodu posle nepuna 24 sata! Nakon objave na nalogu "studenti u blokadi" gde je navedeno da će Srbija zadržati principijelno stanovište o neuvođenju restriktivnih mera prema Ruskoj Federaciji nastao je opšti haos na plenumima koji je kulminirao žestokom svađom na plenumu u Novom Sadu "zbog radikalnih stavova blokadera iz Beograda".

Zamajavanje javnosti

Na ovo licemerje prvi je ukazao član SNS Miloš Jovanović koji je otkrio kako je svađa oko neuvođenja sankcija Moskvi kulminirala u Novom Sadu i da sada blokaderi "pokušavaju da se operu i tvrde da je sve bila laž".

- Zašto lažete sopstveni narod, studenti u blokadi? Jutarnji tvit o tome kako nema sankcija Rusiji pao je u vodu pre dva sata na "plenumu" u Novom Sadu, gde je nastala opšta svađa zbog "radikalnih" stavova blokadera iz Beograda. Sada, kada ste uhvaćeni u makazama između EU uslova i domaćeg javnog mnjenja, pokušavate da se operete i tvrdite da je sve bila laž. Ako je zvanična spoljna politika države već svima dobro poznata, zašto glumite veće katolike od pape, pa se onda povučete čim vas neko pritisne na užem sastanku? Ovo je klasično zamajavanje javnosti, izađite javno i recite šta zaista mislite - napisao je Jovanović na Iksu.

Profesor Milan Petričković sa Fakulteta političkih nauka kaže za Kurir da je to jedan od poteza koji je prepoznatljiv kad je "studentska lista" u pitanju, kao i da je to jedna kockica u mozaiku koja se raspoznaje kao pokušaj prevare.

Milan Petričković, profesor s Fakulteta političkih nauka Foto: Kurir Televizija

- Taj koji ih je savetovao procenio je da bi bilo dobro da se, kao marketinški trik, poturi mamac kako bi se privukao deo neopredeljenih birača i dobili politički poeni. Očigledno je u pitanju pokušaj da se u javno mnjenje ubaci floskula: "Eto, blokaderi neće da uvedu sankcije Rusiji" i to je trebalo da prođe. Slična stvar desila se i sa odlukama plenuma u Kragujevcu kada su govorili o Kosovu i Metohiji i izražavali rodoljubive stavove, da bi odmah po istom ovom principu, kojim danas svedočimo sa ovom informacijom, opet ustao deo blokadera koji je protiv toga.

Kada se sve to posloži, vrlo je jednostavno shvatiti da mnoge stvari govore da bi obmanuli javno mnjenje, a mislim da ne bi prošlo ni nekoliko sati pre nego što bi počeli da se utrkuju ko bi pre uveo sankcije Rusiji. Sve u svemu, međusobno će se u svojim protivrečnostima razvodniti, sukobiti, a sada imamo potpuno čistu i jasnu situaciju i oko tog odnosa prema uvođenju ili neuvođenju Rusiji sankcija - kazao je Petričković.

Neusaglašeni

Politički analitičar Nebojša Obrknežev kaže za Kurir da ovaj potez studenata u blokadi predstavlja "čistu podvalu i obmanu koja bi trebalo da ide ka glasačima, ne bi li dobili određene poene".

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Blokaderski stav o uvođenju sankcija Rusiji je bio prilično neodređen... Da li postoje neke mere koje bi se uvele ili ne postoje baš nikakve mere koje uveli prema Ruskoj Federaciji? To je čista podvala i obmana koja bi trebalo da ide ka glasačima ne bi li dobili određene poene. Kada određeni plenumi nisu tačno shvatili da je ta podvala trebalo da prođe na taj način, oni ekstremni ka uvođenju sankcija Rusiji su glasali i potom dolazi do njihovog deljenja i po tom stavu koji je trebalo, zapravo, da bude mačka u džaku za prvo izjašnjavanje studenata u blokadi - kaže Obrknežev.

On ocenjuje da se na kraju i ove priče vidi da blokaderi ni po ovom pitanju nisu mogli da se usaglase.