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Izraelski dnevni list "Jerusalim post" objavio je autorski tekst u kom se jasno poručuje - presuda Haškog suda bivšim vođama OVK, na čelu sa Hašimom Tačijem, ne može da izbriše i sakrije stravične zločine koje je ova teroristička organizacija počinila nad Srbima!

U tekstu se navodi da je prvostepena presuda protiv Hašima Tačija, bivšeg komandanta takozvane Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), kao i njenih još trojice bivših pripadnika, iznenadila mnoge.

- Tači je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 25 godina. Jakup Krasnići, bivši portparol OVK i član Direktorata za politička pitanja, dobio je istu kaznu. Suđeno im je za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti počinjene tokom sukoba na Kosovu 1998-1999. "Oni su krivično odgovorni za ratne zločine koji uključuju pritvaranje 385 ljudi, okrutno postupanje sa 49, mučenje 303 i ubistvo 96", naveo je sud u svojoj presudi. Sud je dalje objasnio da su žrtve bili kosovski Albanci koji su smatrani političkim protivnicima i saradnicima vlasti Savezne Republike Jugoslavije u to vreme, kao i Srbi i Romi. Sud je odbacio optužbe za zločine protiv čovečnosti. Zašto je presuda iznenadila mnoge u albanskoj zajednici, ali i širom sveta?

Foto: Kosovo onlajn printskrin

Dodaju da prethodne presude međunarodnih sudova koji su se bavili bivšom Jugoslavijom, zajedno sa jednostranim i veoma partijskim izveštavanjem masovnih medija tokom etničkih i verskih ratova vođenih u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih, stvorile previše pojednostavljenu sliku dobrih i loših momaka.

- Uprkos činjenici da su teški ratni zločini počinjeni na svim stranama, pristrasni i neujednačeni globalni mediji sa sedištem na Zapadu prikazivali su Srbiju kao regionalni Izrael, a Srbe kao agresore i uljeze na tuđoj teritoriji, baš kao što su Jevreji prikazani u Palestini, kao da nemaju apsolutno nikakve istorijske ili duhovne veze sa tom zemljom. Dodajte tome činjenicu da su došli u sukob sa narodima islamske vere, i zapadne sile u to vreme teško da su mogle pronaći lakše ili svrsishodnije kolateralne žrtve od Srba, jer su tražili priliku da demonstriraju svoj uravnotežen pristup prema muslimanskom svetu. Shodno tome, 27 godina nakon oružanog sukoba, neizbežno se postavlja pitanje: kako uopšte mogu biti osuđeni vođe strane koja se borila protiv Srba, koji su neizbežno prikazivani kao oslobodioci, žrtve najtežih ratnih zločina i miljenici Zapada?

- Ako iko na svetu ima sposobnost da razume šta znači biti dodeljen status večnog, apriori krivca, protiv koga se sručila lavina neprijateljstva iz većeg dela islamskog sveta i iz zapadnih krugova, sada zarobljenih u "osveštenom" samoporicanju, to su Izrael, Izraelci i veći deo jevrejske dijaspore.

Međutim, problem je dublji od zapažanja da je uticaj ove presude premali i prekasno donet. Ključno pitanje je da ova presuda ne dovodi u pitanje aktivnosti terorističke OVK tokom sukoba na Kosovu i agresije NATO-a protiv Savezne Republike Jugoslavije. Politički i vojni lideri OVK bili su upravo ljudi koji su sada osuđeni: Hašim Tači, Kadri Veseli, Jakup Krasnići i Redžep Selimi. Na ovaj način, Specijalizovana veća Kosova, poznatija kao Specijalni sud Kosova, efikasno oslobađaju OVK krivice.

- Specijalizovana veća Kosova osnovala je 2015. godine takozvana Skupština Kosova pod snažnim međunarodnim pritiskom Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Glavni zadatak Specijalizovanih veća je da istražuju i gone teške prekogranične i međunarodne zločine, prvenstveno ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, započete ili počinjene na Kosovu između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. godine. Neposredni podsticaj bio je izveštaj Saveta Evrope iz 2011. godine, čiji je autor švajcarski senator Dik Marti, a koji je ukazivao na umešanost pripadnika OVK u otmice, ubistva i ilegalnu trgovinu ljudskim organima. S obzirom na visok rizik od zastrašivanja i curenja informacija, sud je dobio zadatak da obezbedi bezbedno okruženje za postupke. Njegovo sedište je stoga premešteno u Hag, a njegovo osoblje i sudije su isključivo međunarodni stručnjaci.

Zamka za svet i javno mnjenje

- Presuda protiv Tačija i ostalih stoga predstavlja svojevrsnu zamku za međunarodnu zajednicu i javno mnjenje. U praksi, ona definiše osuđenu grupu kao kriminalnu organizaciju proglašenu krivom u prvostepenom postupku za pojedinačna ubistva. Drugim rečima, oni nisu osuđeni za sistematski progon i ubistva, niti za zločine protiv čovečnosti počinjene na etničkoj i verskoj osnovi. Iako zvanična politička platforma OVK, naravno, nije formalno proglašavala etnički ili verski progon, njena vojna strategija i aktivnosti na terenu su u praksi uključivale etnički motivisano nasilje velikih razmera i proterivanje nealbanskog stanovništva. Iako su izrečene kazne prilično stroge, pravna klasifikacija zločina nastavlja praksu prethodnih sudova, prema kojima se samo ratni zločini protiv Srba ne tretiraju kao zločini protiv čovečnosti.

- Današnja geopolitički previranja, a posebno administracija predsednika Trampa, stvaraju uslove u kojima bi se ovaj narativ mogao promeniti. Nadamo se da se politika "autopilota" koja se sprovodi decenijama neće ponoviti kao refleks u ovom slučaju. Očekujemo stav zasnovan na činjenicama. Srbija očekuje isto od Izraela, zemlje koja se decenijama suočava sa terorističkim pretnjama i napadima u meri kakvu nijedan drugi ne može da uporedi sa tim. Oni su kulminirali masakrom 7. oktobra 2023. godine, najrazornijim gubitkom jevrejskih života od Holokausta, obeleženim zverskim, patološkim ubistvima, seksualnim nasiljem i zarobljavanjem beba, dece, trudnica i civila svih ostalih kategorija.

- Srbija ne traži ništa drugo osim jednakog tretmana i da se ono što se dogodilo tokom sukoba na Kosovu i Metohiji (KiM) nazove pravim imenom. Zakasnela pravda, međutim, ne donosi utehu porodicama žrtava OVK niti stotinama hiljada Srba koji su pobegli sa KiM nakon završetka rata.

- Prirodu organizacije ilustruje i činjenica da se od 220.000 Srba koji su pobegli sa KiM zbog progona, pretnji i nepodnošljivih životnih uslova, samo 2 odsto vratilo nakon rata i uspostavljanja civilne vlasti od strane bivših komandanata OVK koji su vojne uniforme zamenili civilnom odećom.

02:26 "PRISLUŠKIVANI RAZGOVORI SVEDOČE DA SE POGROM NA SRBE PLANIRAO" Drecun za Kurir: Norveški pripadnik KFOR je OVE stvari priznao Izvor: Kurir televizija

- Rezultat aktivnosti OVK pod Tačijem i njegovim saradnicima bio je 2.187 ubijenih Srba, većinom civila, uključujući i žeteoce u Starom Gracku, kao i ljudi otetih i ubijenih u posleratnim odmazdama, napadima i otmicama posle 12. juna 1999. godine. Sudbina još 570 nealbanaca ostaje nepoznata.

- Tokom trodnevnog pogroma nad Srbima, od 17. do 19. marta 2004. godine, ubijeno je 10 Srba, srušeno je ili zapaljeno 35 crkava i manastira, zajedno sa 935 srpskih objekata, uključujući 738 kuća i 10 javnih zgrada, poput škola, pošta i zdravstvenih centara. Ukupno 4.012 Srba proterano je iz šest gradova i devet sela. Dva sela, Slatina i Svinjare, su zbrisana sa lica zemlje.

- Mora se uzeti u obzir i verska dimenzija, posebno imajući u vidu da je danas upravo Srpska pravoslavna crkva (SPC) jedna od ključnih institucija koja je opstala u gotovo nemogućim uslovima na KiM. Ona predstavlja bedem koji ni OVK ni sadašnje ekstremističke vlasti na KiM još uvek nisu uspele da eliminišu. Svedoci smo gotovo svakodnevnih pokušaja predstavnika privremenih institucija u Prištini da onemoguće dalje prisustvo SPC u južnoj srpskoj pokrajini kroz različite oblike pritiska.

- Tokom 2021. godine, vlasti u Prištini su intenzivirale svoje diplomatske napore da prisvoje srpsko kulturno nasleđe. Ove napore je predvodio Aljbin Kurti, premijer privremenih institucija u Prištini, koji je poslao zvanična pisma 54 svetskim liderima i UNESKO-u. U tim pismima i u javnim nastupima izneti su "argumenti" da pravoslavni manastiri i crkve na KiM predstavljaju "kosovsko nasleđe", praćeni zahtevima za promenu njihovog formalnog statusa i uklanjanje odgovornosti Srbije za ove spomenike.

- Četiri srpska pravoslavna verska mesta: Visoki Dečani, Pećka patrijaršija, Gračanica i Gospa Ljeviška bi time bila uklonjena sa Liste svetske baštine u opasnosti, uz obrazloženje da su se bezbednosni uslovi promenili i da su kosovske institucije bile sposobne da ih zaštite. Vlasti su se posebno protivile terminu "srpska kulturna baština" u zvaničnim dokumentima, insistirajući da ovi kulturni spomenici i pravoslavne crkve pripadaju svim građanima i "državi Kosovo", bez obzira na etničku pripadnost. Kosovo je kolevka srpske nacionalnosti, s obzirom na njegov izuzetan istorijski, duhovni i kulturni značaj u kolektivnom identitetu i nacionalnoj mitologiji Srba, posebno na njegovu povezanost sa srednjim vekom i Kosovskom bitkom 1389. godine, protiv osvajačke vojske Osmanskog carstva pod komandom sultana Murata I, kao i njegovi manastiri i crkve iz 13. i 14. veka.

- Kosovo je srpski Jerusalim i, formalno-pravno, srpska Galileja: suverena teritorija Republike Srbije gde je demografska bitka postepeno izgubljena u više navrata. Većina zemalja EU godinama je gledala na drugu stranu pred ovim pokušajem promocije takvog radikalnog istorijskog revizionizma i potkopavanja verskih i ljudskih prava.

- Radikalna verska komponenta, tako često zanemarena kada se govori o aktivnostima OVK, čija je ideologija bila osnova pokušaja otcepljenja od Srbije, pokazuje se u svom pravom svetlu učešćem značajnog broja Albanaca sa KiM u operacijama Islamske države, od kojih su neki čak služili i kao vojni komandanti. Jedan od najtraženijih članova Islamske države bio je Albanac sa Kosova i Metohije, džihadista Lavdrim Muhadžeri, poznat i kao Abu Abdulah el Kosovi. Pojavio se na američkoj listi najtraženijih terorista i igrao je ključnu ulogu u regrutovanju Albanaca za terorističke operacije na Bliskom istoku.

- U potpunoj suprotnosti sa sistematskom, organizovanom propagandom koja se vodila tokom nekoliko decenija, prikazujući srpsku stranu kao isključivo odgovornu za sve što se dogodilo na Kosovu 1990-ih, Srbi i drugi nealbanci su praktično nestali sa teritorije. Obaveze date za osnivanje Zajednice srpskih opština nisu ispunjene. Kao i u određenim zemljama Bliskog istoka, ugnjetavanje i nestanak hrišćanskih zajednica se nastavljaju, uz malo zabrinutosti koju pokazuje veći deo međunarodne zajednice.

- Posebno je obeshrabrujuće to što su, nakon prvostepene presude protiv bivših vođa OVK 16. septembra, demonstranti na KiM reagovali burno, dok su protesti njihovih pristalica u Hagu prerasli u nerede u kojima je holandska policija morala da koristi vodene topove, biber sprej i palice. Za razliku od drugih delova bivše Jugoslavije, gde su se predstavnici vlasti, intelektualne elite i organizacija civilnog društva pojavili da osude zločine počinjene u ime njihovih naroda, danas na KiM nema takvog odgovora. Na kraju krajeva, ostaje da se vidi šta će doneti drugostepena presuda po žalbi.

Jevrejskim čitaocima ovo neizbežno podseća na vešto manipulisanje istorijskim činjenicama iz Drugog svetskog rata i Holokausta.

- Dok su Albanci u Albaniji igrali plemenitu i izuzetnu ulogu u zaštiti male jevrejske zajednice u zemlji i jevrejskih izbeglica, čineći Albaniju jedinom zemljom u Evropi gde je jevrejsko stanovništvo na kraju rata bilo veće nego što je bilo pre Holokausta, situacija na rasparčanoj teritoriji Kosova i Metohije bila je sasvim drugačija. Članovi "Bali Kombetara", albanske nacionalističke i antikomunističke organizacije osnovane 1942. godine sa ciljem stvaranja Velike Albanije, tesno su sarađivali sa italijanskim, a kasnije i nemačkim snagama tokom Drugog svetskog rata, uprkos tome što su se izjašnjavali protiv okupatora.

- Na Kosovu i Metohiji, kao i u delovima današnje Severne Makedonije i Crne Gore, počinili su brojne zločine i masovna ubistva nealbanskog stanovništva, posebno Srba. Posebno je vredan pažnje Džafer Deva, ministar unutrašnjih poslova u kolaboracionističkoj vladi, koji je aktivno regrutovao osoblje i sarađivao sa nemačkim obaveštajnim agencijama - piše list i podseća da postoje inicijative za renoviranje njegove kuće u Kosovskoj Mitrovici.