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Čovek koji se godinama pred kamerama prodaje kao "nezavisni autoritet" i "moralna vertikala" dr Vladan Kuzmanović, profesor i bivši dekan Građevinskog fakulteta u Beogradu, dospeo je na takozvanu "Studentsku listu". Ali iza maske poštenog profesora i borca protiv korupcije krije se skandalozna mreža dvostrukih aršina, finansijskih interesa i tajnih društava!

Ne samo da je ovaj 236. kandidat "studentske liste" čak tri puta odobrio projekat rekonstrukcije Železničke stanice u Novom Sadu kao član Republičke revizione komisije, već je kao dekan Građevinskog fakulteta širom otvorio vrata firmi koju opozicija godinama proziva da dobija najznačajnije građevinske projekte od države!

Naime, Milenijum tim postao je 2022. godine platinasti prijatelj Građevisnkog fakulteta, a vest je objavljena uz zajedničku fotografiju Vladana Kuzmanovića i Stojana Vujka, vlasnika Milenijuma!

Titulu je Vujku dodelio Kuzmanović lično uz široki osmeh!

Vladan Kuzmanović i Stojan Vujko, Milenijum tim Foto: Printscreen

Ništa sporno nije što je građevinska kompanija Milenijum tim prijatelj Građevinskog fakulteta, ali je sve u vezi sa tom kompanijom sporno opoziciji i blokaderaima - koji tu firmu godinama unazad prozivaju za sve projekte u koje je uključena: od Beograda na vodi, do mostova...

A Vladan Kuzmanović koji ih je označio kao platinaste prijatelje je na blokaderskoj listi! I to na trećem mestu! Pa kako to?! Da li su za ove platinaste veze znali "studenti" kada su ga izabrali za listu posle svih provera biografije?!

Ili je listu pravila neka tajna ruka?

Tajna kao ona iz masonske lože!

Jer, kako dalje saznajemo, Vladan Kuzmanović je mason!

- Vladan Kuzmanović je jedan od članova Regularne Velike Lože Srbije. To je zvanično priznata i krovna organizacija slobodnih zidara (masona) u Srbiji. Njen najpoznatiji član je prof. dr Lukas Rasulić, ugledni srpski neurohirurg, koji ima funkciju Velikog majstora. Kuzmanović je odavno kod njega - kaže sagovornik Kurira.

Dokaz za njegove tvrdnje je i masonski prsten na Kuzmanovićevoj ruci, uslikan prilikom jednog srdačnih fotografisanja sa bivšim ministrom Goranom Vesićem - istim onim Vesićem kojeg Kuzmanovićeva "studentska lista" krivi za pad nadstzrešnice u Novom Sadu!

Foto: Kurir