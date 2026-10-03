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Ono što se sinoć dogodilo u studiju tabloidne blokaderske televizije Nova S ulazi u anale bezobrazluka i kršenja svih mogućih novinarskih kodeksa! U takozvanoj debati, koja je od samog starta osmišljena kao klasična medijska sačekuša i linč, postavili su odnos snaga 5 na 1! S jedne strane petorica predstavnika opozicije i blokadera i pristrasni voditelj, a s druge strane jedina osoba iz vlasti koja je sa njima ukrstila argumente - Ana Brnabić.

Međutim, umesto javnog pogubljenja koje su planirali, doživeli su nikad žešći debakl!Ana Brnabićim je sama u studiju doslovno očitala lekciju i argumentima ih razbila na svaku moguću temu, ostavivši ih bez teksta i pokazavši potpunu nadmoć nad nepripremljenom i ostrašćenom mašinerijom.

A bezobrazluk bez presedana bio je uvod u emisiju - koji je zapravo napravljen tako da bude presuda vlasti!

Već u uvodnim minutima bilo je jasno da je debata klasična politička nameštaljka. Umesto profesionalne najave i neutralnog uvoda u debatu, voditeljeva najava delovala je kao gotova presuda vlasti! Bez trunke novinarske neutralnosti, voditelj se stavio u ulogu i tužioca i sudije, o otvoreno presuđujući Ani Brnabić kao predstavniku države i pre nego što je uopšte dobila reč.

Naime, voditelj je rekao da je na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine ubijeno 16 ljudi?!?!

Kakvo je to skandalozno navođenje, medijsko presuđivanje i profesionalna sramota da je čak i učesnike debate bilo sramota!

- Odakle voditelju uopšte ideja da kaže "imali smo 16 ubijenih ljudi"?! - upitala je Ana Brnabić, a voditelj nije ni trepnuo ni pocrveneo, nego je rekao:

- Nego šta smo!?

Tiime je u samo par sekundi potpuno srušen i poslednji privid novinarske neutralnosti i etike. Javnosti je od prvog minuta serviran politički pamflet usmeren na to da se unapred proglasi krivac!

Ipak, uprkos očigledno izrežiranom scenariju, ova medijska sačekuša potpuno se obila o glavu samim organizatorima. Smireno, precizno i bez odstupanja, Ana Brnabić je u još jednoj debati razmontirala svaki napad, pokazavši drastičnu razliku između jeftine medijske propagande i ozbiljne, odgovorne politike zasnovane na činjenicama.

Na masonskoj stolici

Neprijatno je u studiju tabloidne Nove S zbog neprofesionalog nastupa voditelja bilo čak i Vladanu Kuzmanoviću, profesoru i bivšem dekanu Građevinskog fakulteta, kandidatu broj 236 na "studentskoj listi". Pa kad smo kod "studentskog predstavnika" Kuzmanovića, javnost u Srbiji mora da zna sa kim ima posla i ko to deli lekcije u medijima!

Vladan Kuzmanović studirao je 14 godina. Nekad se to zvalo "večiti student".

I takav je stručnjak volšebno postao dekan. Kakav je to akademski put i ko iza toga stoji? Možda masonske veze?! Jer u međuvremenu je na površinu isplivala šokantna istina: Kuzmanović je član masonske lože u Srbiji.

Dok glumi nezavisnog eksperta i borca protiv sistema, Kuzmanović zapravo sedi u masonskim krugovima i održava opasne, tajne veze sa biznisom i politikom. A veoma je blizak i sa građevinskom firmom koja je za opoziciju i blokadere maltene najveći problem u državi. Reč je o Milenijum timu, koji je 2022. godine dok je Kuzmanović boio dekan postao "platinasti prijatelj Građevinskog fakulteta"!

Vladan Kuzmanović i Stojan Vujko, Milenijum tim Foto: Printscreen

A najviše nam "bode oči" ovaj masonski prsten na ruci Vladan Kuzmanovića dok više nego sradačno, uz naklon, stiska ruku Goranu Vesiću, bivšem ministru, kojeg je Kuzmanovićeva lista, ispred koje je sinoć gostovao na Novoj S, proglasila najvećim krivcem za pad nadstrešnice u Novom Sadu!

Foto: Kurir