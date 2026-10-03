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Dojučerašnji podržavaoci Pokreta slobodnih građana (PSG) dočekali su Pavla Grbovića na nož, sasuvši mu u lice istinu da mu je rejting na aparatima, da nema petlju da izađe na izbore i da mu politički opstanak visi o koncu!

Poslednji brutalni komentari na društvenim mrežama, u kojima su pristalice opozicije i bivši saborci žestoko raspalili po lideru PSG-a, pokazuju da su birači koji su ih podržavali besni što se deo opozicije sklonio iz izborne trke zarad "studentske liste".

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Razočarani pratiocu su Grboviću između ostalog poručili da je "kapitulirao bez borbe" i da mu je "rejting na aparatima".

- Tražiš izbore jer ti je rejting na aparatima, a politički opstanak visi o koncu. Dosta je bilo glumljenja moralnih gromada i skupljanja jeftinih poena na tuđim leđima!

- Dečko, imaš podršku 0,1%, ne znam što ti prizivaš izbore, čak ni na ove nisi smeo da izađeš!

- Ma pusti BG sada. Sve nas zanima šta kažeš o saopštenju SL da neće uvoditi sankcije Rusiji? I da li tvoje ćutanje znači da ti i PSG podržavate prorusku politiku i udaljavanje od EU? - upitali su ga - poručili su mu.

Pogledajte u galeriji komentare upućene Pavlu Grboviću na Iksu:

Pratioci na X-u kritikuju PSG i Pavla Grbovića Foto: Printscreen X

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