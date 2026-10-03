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Dojučerašnji podržavaoci Pokreta slobodnih građana (PSG) dočekali su Pavla Grbovića na nož, sasuvši mu u lice istinu da mu je rejting na aparatima, da nema petlju da izađe na izbore i da mu politički opstanak visi o koncu!

Poslednji brutalni komentari na društvenim mrežama, u kojima su pristalice opozicije i bivši saborci žestoko raspalili po lideru PSG-a, pokazuju da su birači koji su ih podržavali besni što se deo opozicije sklonio iz izborne trke zarad "studentske liste".

Razočarani pratiocu su Grboviću između ostalog poručili da je "kapitulirao bez borbe" i da mu je "rejting na aparatima".

- Tražiš izbore jer ti je rejting na aparatima, a politički opstanak visi o koncu. Dosta je bilo glumljenja moralnih gromada i skupljanja jeftinih poena na tuđim leđima!

- Dečko, imaš podršku 0,1%, ne znam što ti prizivaš izbore, čak ni na ove nisi smeo da izađeš!

- Ma pusti BG sada. Sve nas zanima šta kažeš o saopštenju SL da neće uvoditi sankcije Rusiji? I da li tvoje ćutanje znači da ti i PSG podržavate prorusku politiku i udaljavanje od EU? - upitali su ga - poručili su mu.

Pogledajte u galeriji komentare upućene Pavlu Grboviću na Iksu: