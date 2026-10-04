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Republička izborna komisija (RIK) proglasila je na sednici u četvrtak listu “Stranka rusko-srpskog jedinstva, Rusi i Srbi braća zauvek”, za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra.

Lider stranke Rade Savić, višestruki svetski i evropski šampion u pauerliftingu, izjavio je da je politika ove opcije usmerena na očuvanje tradicionalnih vrednosti, jačanje odnosa sa Rusijom i podršku porodicama, mladima i radnicima.

Foto: Stranka rusko-srpskog jedinstva

- Poverenje koje su nam građani ukazali obavezuje nas da radimo odgovorno, istrajno i u njihovom interesu - poručio je Savić.

Među ključnim ciljevima stranke izdvaja se prekid evrointegracija i briselskih pregovora o Kosovu i Metohiji, uz zahtev da se u taj dijalog primarno uključe Rusija i Kina. Umesto ka Evropskoj uniji, spoljnopolitički kurs usmeren je prema članstvu Srbije u BRIKS-u, gde bi težila da postane prva evropska članica, kao i prema formiranju saveza pravoslavnih zemalja.

Na unutrašnjem planu, stranka se zalaže za zabranu rada nevladinih organizacija koje se finansiraju iz inostranstva, uz istovremenu zaštitu srpskog jezika, pisma i veroispovesti. Ekonomski i socijalni segment programa obuhvata uspostavljanje slobodne trgovine sa Rusijom i slobode tržišta, besplatno usavršavanje mladih u Ruskoj Federaciji, kao i insitiranje na socijalnoj pravdi i zaštiti prava radnika i malih privrednika.

Foto: Stranka rusko-srpskog jedinstva