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Rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar, ističe danas, 4. oktobra u ponoć, a zbirna izborna lista mora biti objavljena najkasnije do 9. oktobra.

Za vanredne parlamentarne izbore, Republička izborna komisija (RIK) do sada je proglasila 17 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, a od proglašenih lista sedam ima položaj izborne liste nacionalne manjine.

Povučena je izborna lista "Izbor naroda - Miroslav Miki Aleksić - Miloš Parandilović - Aleksandar Jovanović Ćuta".

Prva proglašena izborna lista za vanredne parlamentarne izbore je lista koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke koja nozi naziv ''Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija''.

Druga proglašena izborna lista je "Ivica Dačić- Faktor stabilnosti" koalicije Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije, Socijaldemokratske partije Srbije i Zelenih Srbije.

Kao treća je proglašena izborna lista "Studentska lista - Studenti pobeđuju", a četvrta je lista koalicije okupljene oko Sandžačke demokratske partije (SDP) i Crnogorske demokratske partije (CDP) pod nazivom "Rasim Ljajić - Ljudski SDP/CDP" koja ima status manjinske liste.

Kao peta je proglašena izborna lista "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor" koja na izborima, učestvuje takođe kao lista nacionalne manjine, status manjinske liste ima i izborna lista Stranke pravde i pomiranja (SPP) koja nosi naziv "Usame Zukorlić Pokret za ujedinjenje".

Sedma je izborna lista "Ruska stranka Srbija u BRIKS-u - Slobodan Nikolić", koja će na izborima, takođe, učestvovati kao lista nacionalne manjine.

Osma proglašena je izborna lista koalicije Autentična desnica - Novi DSS - Monarhisti koja nosi naziv "Autentična desnica - dr Miloš Jovanović - Novi DSS - Monarhisti, Srpska koalicija - Nada, Nacionalno demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije, Pokret za Kraljevinu Srbiju, Odvažno srpski" , a pod rednim brojem devet je izborna lista "Evropska Srbija: Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, Stranka slobode i pravde, Srbija centar srce, Solidarnost, Samoodbrana, Oslobođenje".

Pod rednim brojem 10 je izborna lista "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka", koju je podnela Stranka demokratske akcije Sandžaka (SDA), a lista ima položaj izborne liste nacionalne manjine ,a iza nje sledi izborna lista "Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije - BK".

Pod rednim brojem 12. je izborna lista "Liberalno zelena stranka - za slobodnu i čistiju Srbiju" , dok je trinaesta izborna lista "Biram pravdu-biram budućnost-koalicija Snaga- prof. dr Ferid Bulić-Vasilios Provelegios-Stranka budućnosti i razvoja- Građanska stranka Grka Srbije", koja ima status manjinske liste.

Redni broj 14. ima izborna lista "Stranka rusko-srpskog jedinstva- Rusi i Srbi braća zauvek" i ova stranka ima status manjinske liste.

Pod rednim brojem 15. je izborna lista "Ćale, ovo je za tebe-Petar Đurić-premijer Srbije", za koju je dostavljeno 10.007 pravno valjanih potpisa podrške.