Slušaj vest

Treća na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Ana Brnabić nije krila oduševljenje energijom ljudi na velikom narodnom skupu te liste u "Areni".

Na društvenim mrežama objavila je snimak na kome se vide srećna lica ljudi, od kojih su mnogi želeli da zagrle Anu Brnabić.

"Veličanstvena energija u prepunoj Areni danas u Beogradu govori samo jedno - Srbija je UJEDINjENA", napisala je Ana Brnabić i dodala:

"DO POBEDE! 

1. ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINjENA SRBIJA".

Ne propustitePolitika"DA IH POBEDIMO OLOVKOM, ZAOKRUŽIVANJEM NA PAPIRU REDNOG BROJA " Vučić: Da tako pobedimo i nikome nećemo dozvoliti da nam pobedu otme jer se u Srbiji narod pita
Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija Beogradska arena SNS skup
PolitikaOVO JE SLIKA PRAVE SRBIJE! Siniša Mali se oglasio posle skupa u Areni: Ovo su ljudi koji vole svoju zemlju, kojima je Srbija u srcu i koji se bore za nju VIDEO
Siniša Mali
PolitikaSVE STARI, OFUCANI LIKOVI DOS-OVSKE PLJAČKAŠKE VLASTI NA ČELU SA ŠOŠKIĆEM! Vučić o blokaderima: Zato je važno da oni ne pobede!
Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija Beogradska arena SNS skup
Politika"NEĆEMO DA PEVAMO TOMPSONOVE PESME" Vučić: Kurti, Đukanović i Plenković žele pobedu blokadera, smeta im "Ujedinjena Srbija" jer ne damo da gaze zemlju
Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija Beogradska arena SNS skup