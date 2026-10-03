Politika
"DO POBEDE!" Ana Brnabić podelila sjajne slike iz prepune Arene: Veličanstvena energija govori samo jedno - Srbija je UJEDINjENA (VIDEO)
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Treća na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Ana Brnabić nije krila oduševljenje energijom ljudi na velikom narodnom skupu te liste u "Areni".
Na društvenim mrežama objavila je snimak na kome se vide srećna lica ljudi, od kojih su mnogi želeli da zagrle Anu Brnabić.
"Veličanstvena energija u prepunoj Areni danas u Beogradu govori samo jedno - Srbija je UJEDINjENA", napisala je Ana Brnabić i dodala:
"DO POBEDE!
1. ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINjENA SRBIJA".
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