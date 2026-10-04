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Nema dana da se na hrvatskim portalima, u štampi i na televiziji ne pomene Srbija i to pre svega u negativnom kontekstu kad je reč o vlasti i pozitivnom kad je reč o blokadersko-studentskoj listi čime se nastavlja grubo mešanje u unutrašnje stvari naše države.

Ovog puta trn u oku im je sve veća vojna moć Srbije i odluka donedavnog predsednika države i vrhovnog komandanta oružanih snaga da Vojsku Srbije digne iz pepela i vrati joj ugled kakav zaslužuje.

Foto: Printscreen

Iako u narodu taj ugled nikada nije ni izgubila, svojevremeno je tadašnja DOS-ovska vlast, koja je u međuvremenu kompletno prešla u blokadere, pre više od decenije i po činila je sve da naša vojska nestane, da je razoruža, da obustavi obavezni vojni rok, pretapajući joj tenkove, ne nabavljajući joj nova oružja, oruđa, uniforme, čizme, dovevši je do prosjačkog štapa.

Dolaskom Aleksandra Vučića, koji je najpre bio ministar odbrane, sve je počelo da se menja, a Vojska Srbije konačno je dobila ne samo mesto nego i sredstva koja zaslužuje.

Foto: Večernji list printscreen

Iako je donedavni predsednik nekoliko desetina puta naglasio da Srbija nikad nikoga nije napala već samo branila sebe i svoj narod kao i da se modernizuje ne kao pretnja već kao odvraćajući faktor u regionu, hrvatski mediji ne propuštaju priliku da to predstave kao pretnju, a ovog puta to su robodogovi Vojske Srbije koji su u zagrebačkom Večernjem listu opisani kao zastrašujući.

Kada se sve uzme u obzir, sad je apsolutno jasno zašto Hrvati i rukama i nogama podržavaju studentsku listu u rušenju Srbije!