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Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbija i kandidat za budućeg premijera na izborima 25. oktobra, uključio se uživo iz, kako je prethodno najavio, svog helikoptera!

- Čuli smo njihov program, niti znaju šta bi rekli niti iko išta razume!, rekao je Vučić našalivši se na račun blokaderske laži o helikopteru rekavši da je "ovo je helikopter drndalek".

- Za tri dana isplivalo sve ono što smo znali ali nekako se ćutalo. Ja sam na putu ka istoku Srbije, tu sam negde, Ćuprija, Paraćin, uskoro skrećem , tu je bila Titova kafana al je promenila ime a sad su tu Turci, za mene je važan put Paraćin-Zaječar-Negotin da uradimo za 6-7 godina! Moramo da ojačamo Sokobanju, Knjaževac, Boljevac, Zaječar, Negotin, Majdanpek i Bor....

Vučić je dodao i da mu dođe žao njegovih političkih protivnika pa je pomenuo da je treći na listi onaj što je bio u fontani u centru Leskovca, pijan se svađao s prolaznicima, koji su mu govorili da je to ukras, a ne tuš, a bolje da se polio vodom, ohladio...

- Za mene je važno da pozovem ljude večeras u Zaječar, kazao je Vučić i dodao da će da obiđe šta je urađeno od škola i puteva...

- Nikom ništa nisam najavljivao, pa ću da upadnem i u neku opštinu jer verujem da u 15-16 neću nikog naći na poslu...

- Ovaj sijuks Balkan drndalek odlično vozi, našalio se Vučić i naglasio da će obavestiti javnost o važnim stvarima u zdravstvu posebno kad je reč o inovativnim lekovima što će mnogo značiti posebno roditeljima bolesne dece.

- Sutra je Šabac, Lazarevac, pripremamo se za Novi Sad biće veliki skup, biće jedno veliko iznenađenje, neću da otkrivam...

"Baš je glup spot, video sam na RTS"

- Baš je glup spot, video sam na RTS, rekao je Vučić na pitanje o spotu studentske liste pa primetio da nema ni seljaka ni radnika koje ne vole: "Radnika nemoj da pitaš ni za šta". Kazao je doduše da su pomenuti poljoprivrednici, ne daj Bože da su rekli seljak, a da se zainteresuju za radnika ni za živu glavu.

- Namerno

Vučić koji već danima, od početka izborne kampanje, Srbiju obilazi uzduž i popreko za volanom svoje škode, tako je raspršio blokaderske laži da se okolo po Srbiji vozika helikopterom.

- U 13.15 uživo iz Vučićevog helikoptera na Tiktoku i Instagramu. Vidimo se!, poručio je Vučić jutros.

I tako je od očigledne blokaderske laži da helikopterom obilazi Srbiju, iako više nije ni na jednoj funkciji već običan građanin, napravio "foru" rekavši da će se uživo uključiti iz svog helikoptera - škode!

Podsetimo, Vučić se juče oglasio povodom blokaderskih izmišljotina na mrežama da je helikopterom došao na skup u Kragujevac iako je sam snimao kako za volanom svoje škode obilazi Šumadiju?!

Nosilac liste Ujedinjena Srbija danas će govoriti na velikom skupu u Zaječaru, u Hali sportova „Timok“, u 18 sati.

Za posetioce je pripremljen raznovrstan program koji obuhvata nastupe poznatih muzičkih izvođača, sadržaje za različite generacije, kao i obraćanje Aleksandra Vučića, tokom kojeg će biti predstavljeni planovi za budućnost i razvoj istočne Srbije.

Vučić će večeras predstaviti prioritete za naredni period i ključne pravce razvoja istočne Srbije.

Među važnim temama biće dalji razvoj regiona, privlačenje novih investicija, modernizacija infrastrukture i stvaranje boljih uslova za život građana. Istočna Srbija raspolaže značajnim potencijalima, a njihovo iskorišćavanje predstavlja važan korak ka jačanju lokalne privrede, otvaranju novih mogućnosti i stvaranju perspektive za mlade koji žele da ostanu i grade budućnost u svom kraju.

Skup u Zaječaru biće prilika da se predstave prioriteti i planovi za naredni period, uz fokus na ekonomski napredak, nove razvojne šanse i ravnomerniji napredak svih delova Srbije.