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Od gotovo nepostojeće vojske koja je tehnološki značajno zaostajala za svetom Srbija je za poslednjih 14 godina postala najbolje rangirana država Zapadnog Balkana po konvencionalnoj vojnoj moći zahvaljujući drastičnom uvećanju odbrambenih kapaciteta. Danas raspolažemo savremenim raketnim sistemima, modernizovanim oklopnim vozilima, novim radarima i borbenim helikopterima... za samo 14 godina Srbija je napravila krupan zaokret u jačanju svojih oružanih snaga.

Od kineskih raketnih sistema FK-3 i HQ-17AE, preko novih radara i domaćih oklopnih vozila "Lazar 3", do ugovora vrednog oko 2,7 milijardi evra za nabavku 12 francuskih višenamenskih borbenih aviona "rafal", slika odbrane Srbije danas bitno je drugačija nego pre deceniju i po. Prema proceni Global Firepowera za 2026. godinu, Srbija je najbolje rangirana država Zapadnog Balkana, 10 mesta ispred Hrvatske i čak 65 mesta ispred Crne Gore.

Moderno ratovanje

To više nije vojska koja se oslanja na nasleđenu tehniku i krpi posledice višegodišnjeg zanemarivanja, već sistem koji planski obnavlja svoje kapacitete i razvija nove sposobnosti, kaže za Kurir Ljuban Karan, penzionisani potpukovnik i nekadašnji oficir Kontraobaveštajne službe.

Ljuban Karan Foto: Kurir Televizija

- Jedan od najviših dometa Vučića jeste jačanje odbrambene sposobnosti Srbije, jer je on zatekao katastrofalno stanje. On je imao pred sobom zadatak da kompletnu našu naciju vrati u razmišljanje koje je vladalo stotinama godina, a to je da Srbija mora da ima jaku vojsku i jake odbrambene mogućnosti zato što su bezbednosne pretnje prema Srbiji neprestano prisutne. Ne samo da su hteli da nas poraze vojno, nego i da rasparčaju Srbiju. Vojne pretenzije su prisutne sve vreme, da bi sad kulminirale kroz stvaranje antisrpskih vojnih saveza. Nije bilo lako u onoj Srbiji, koja je bila ekonomski uništena, krenuti sa jačanjem vojske, naoružavanjem, kupovinom modernog naoružanja, preformacijama... Kod kupovine naoružanja bila je velika mudrost da se uloži novac i kupi najvrednije i najefikasnije oružje koje može. To je bilo veoma teško zato što su se u međuvremenu dogodile strahovite promene oko načina ratovanja. Vučić je za čistu desetku pogodio šta i kako da se kupuje - naglašava Karan.

1/6 Vidi galeriju Vojska Srbije izvodi veliku združenu vojnu vežbu Pobednik 2026 na poligonu Pešter Foto: Ministarstvo odbrane

On objašnjava da je protivvazdušna odbrana danas alfa i omega ratovanja, a prednost naše, koja je inače među najjačima u Evropi, jeste to što je slojevita - imamo različita protivvazdušna sredstva za različite vrste ugrožavanja.

- Nećemo lansirati skupe rakete da uništavamo jeftine dronove. Imamo stvarno uvezan sistem na kome nam Evropa zavisi. Jačaju se i ofanzivna sredstva, jer odbrana nikad ne podrazumeva samo odbranu, nego i uzvratna ofanzivna dejstva. Imamo već rakete, kupujemo sa raznih strana - od Kineza, Rusa, do Francuza i Izraelaca. Mi ne možemo da pobedimo NATO pakt, ali možemo učiniti to da se njima ne isplati da ugrožavaju Srbiju. Faktor odvraćanja je vrlo bitan, zato nas ostavljaju na miru dok smo ovako jaki i treba da budemo sve jači. Samo izuzetno kvalitetna ekipa vojnih stručnjaka, kojom je rukovodio Aleksandar Vučić, mogla je da predvidi i ove trendove u modernom ratovanju, poput upotrebe dronova i presudne uloge veštačke inteligencije. danas je presudno da odluku donesete pre nego što je donese protivnik - objašnjava Karan.

Rang lista: Srbija najjača na Zapadnom Balkanu Prema godišnjim rangiranjima Global Firepowera, Srbija je 2017. bila na 83. mestu, dok je 2024. zauzela 56. mesto. Rangiranje za 2026. svrstava je na 63. poziciju, što je čini najjačom armijom među zemljama Zapadnog Balkana. 63. Srbija 73. Hrvatska 91. Skivenija 114. Severna Makedonija 128. Crna Gora 133. BiH 139. vojska Kosova * izvor: Global Firepower (za 2026. godinu)

Skok avijacije

Osnivač i glavni i odgovorni urednik portala Tango six Petar Vojinović podseća za Kurir da je ciklus zanavljanja nedostajućih kapaciteta RV i PVO Vojske Srbije počeo 2016. godine.

Petar Vojinović Foto: Kurir Televizija

- Ratno vazduhoplovstvo, kao izuzetno bitan manevarski i ubojno sposoban vid oružanih snaga godinama pre nije dobijao adekvatne investicije. Nedostajući vertikalni transport bio je inicijalni prioritet, zatim je bilo potrebno rešiti zastarelost lovačke komponente oličene u avionima MIG-29, uz proširivanje dometa PVO sistema nabavkom francuskih, ruskih i kineskih sistema. "Ruski helikopteri" isporučili su Srbiji dva Mi-17V-5 u junu 2016, po ugovoru iz septembra 2015. U decembru iste godine potpisan je ugovor sa evropskim Erbasom za devet H145M, pet za RV i PVO i četiri za policiju. Prvi H145M za vojsku, namenjen traganju i spasavanju, sleteo je na Batajnicu u junu 2019. Tri Mi-17V-5 stigla su u oktobru, a četiri Mi-35M početkom decembra 2019. Drugi ciklus nabavki usledio je 2021. godine: od 10 helikoptera ugovorenih 2021. godine, do novembra 2024. isporučena su tri, a tada je započela i isporuka sedam naoružanih Erbas helikoptera za 119. mešovitu helikoptersku eskadrilu. Dva Erbas transportera C295MW naručena su 2022, a stigla su na Batajnicu 25. septembra i 14. novembra 2023, kao zamena za dva ruska Antonova 26 - navodi Vojinović.

Najznačajnije nabavke Obnova lovačke avijacije: 10 aviona MiG-29 Jačanje vojne avijacije: 12 "Rafala" Vojni transport: dva aviona CASA C-295 Helikopteri: 25 "Gazela", 15 H-145M, 15 Mi-35, 7 Mi-8 Novi sistemi protivvazdušne odbrane: kineski raketni sistemi FK-3 i HQ-17AE, ruski artiljerijsko-raketni sistem "Pancir-S1" i domaći sistem PASARS, uz savremene radare GM-400 i GM-200 Kopnene snage: oklopna vozila i modernizacija "Lazar 3", "Lazar 3M", "Lazar 3K", "Miloš-M", M-84 AS1 i M-80... Izviđanje i savremeno ratovanje: bespilotni sistemi CH-92A, CH-95 i domaći "vrabac" i "komarac"

On objašnjava da je, pre odluke za odvajanje znatih novčanih iznosa za kupovinu Rafala, nekoliko godina ranije trebalo održati osnovne sposobnosti zaštite vazdušnog prostora sa nasleđenim lovcima MiG-29 koji su bili zastareli i ograničene operativne raspoloživosti.

Rafal Foto: Aijaz Rahi/AP

- Krajem 2016. sa Rusijom je ugovoren prijem šest aviona MiG-29. Četiri aviona koje je donirala Belorusija prošla su generalni remont i modernizaciju u toj zemlji, čime je flota dostigla 14 aviona. Letelice su nadograđene i modernizovane u ograničenom i raspoloživom kapacitetu što je od njih načinilo višenamenske borbene avione. Paralelno, nabavljeno je i vođeno naoružanje vazduh-vazduh i vazduh-zemlja respektabilnih sposobnosti. Ovim je nekada čistokrvni lovački avion RV i PVO postao i platforma za dejstva po ciljevima na zemlji sa većih daljina. Jedini i veliki problem sa MiG-ovima bio je što im starost limitira perspektivu i operativnu raspoloživost. Tango Six je u martu ove godine prvi izvestio da su iz Kine nabavljene supersonične balističke rakete CM-400AKG dometa najmanje 250 kilometara koje predstavljaju kulminaciju naoružavanja MiG-ova 29 - naglašava Vojinović.

Korak za budućnost: Otvorena fabrika dronova Posebno mesto u jačanju odbrambenih kapaciteta Srbije zauzima razvoj proizvodnje bespilotnih letelica. Nedavnim otvaranjem fabrike za sklapanje izraelskih dronova, Srbija je napravila novi korak ka širenju domaćih proizvodnih kapaciteta u oblasti savremenih vojnih tehnologija. Pogon je namenjen opremanju Vojske Srbije, ali i proizvodnji za inostrana tržišta, a najavljeno je da bi u njemu trebalo da radi oko 100 ljudi. Planovi obuhvataju i otvaranje dodatnih fabrika sa izraelskim partnerima, što bi, ukoliko budu realizovani, moglo da proširi domaću industrijsku osnovu za proizvodnju bespilotnih sistema.

Kada je reč o protivvazduhoplovnim sistemima, on napominje da je u istom periodu uvedeno više sistema proizvedenih u Francuskoj, Rusiji i Kini.

FK-3 Foto: Ministarstvo odbrane