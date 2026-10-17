VUČIĆEV ŠAH-MAT Dok je ovog čoveka, pozivni za Vojvodinu biće 381! Najveći skup u istoriji Novog Sada razbio u paramparčad blokaderske priče o zabranjenom gradu
"Ovo je dan koji sam čekala gotovo dve godine!"
Reči jedne učesnice veličanstvenog mitinga, najvećeg skupa u istoriji Novog Sada (policijska procena kaže 110.000 ljudi), možda na najbolji način opisuju sve što se događalo u petak, ali i sav očaj onih koji predstavljaju Studentsku listu i podržavaju je koji je usledio nakon toga.
REKA LJUDI
Glavni naslov u Kuriru "Trg slobode" takođe simbolično pokazuje značaj novosadskog skupa. Jasno je, naime, da su se kao mehur od sapunice raspršile sve one nebulozne priče nekakvih novosadskih zborova i studenata u blokadi da doskorašnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić navodno ne sme da dođe u taj grad.
Jedan skup je otkazao kao odgovoran čovek, jer je tada bio predsednik države, međutim, pre dva dana je slika reke ljudi koja se slila na centralni novosadski trg i sav okolni prostor jasno pokazala uz koga je Srpska Atina.
Da, bio je to šah-mat za blokadere kakav se retko viđa. Dolazak vozom i trijumfalna šetnja od stanice u Petrovaradinu do centra Novog Sada, duga pet kilometara, uz špalir naroda koji je stajao duž cele rute i ovacijama dočekivao budućeg premijera (ne zamerite na prognozi) označili su simbolični završetak obojene revolucije.
Krug se zatvorio tamo gde je i počeo nakon tragedije 1. novembra.
Nećemo ovde ponavljati opširnije Vučićevo obraćanje pred tolikim brojem okupljenih. Citiraćemo samo jedan deo kroz koji je nosilac liste Ujednjene Srbije poslao snažnu poruku.
- Nećete pobediti, Novi Sad je uvek bio i biće deo Srbije. Vidite ko ih podržava, ali ne damo im nijedno mesto u Srbiji - kazao je Vučić.
DOK IMAMO...
Na još jednu važnu stvar ukazao je glumac Lazar Ristovski, najavljujući govor Aleksandra Vučića na novosadskom skupu.
- Dok imamo njega, jedini pozivni broj za Vojvodinu biće 381 - naglasio je Ristovski, podsećajući na činjenicu da je među pozivnim brojevima nastalim nakon raspada Jugoslavije ostavljeno jedan upražnjeni međunarodni kodni broj 384.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.