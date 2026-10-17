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"Ovo je dan koji sam čekala gotovo dve godine!"

REKA LJUDI

Glavni naslov u Kuriru "Trg slobode" takođe simbolično pokazuje značaj novosadskog skupa. Jasno je, naime, da su se kao mehur od sapunice raspršile sve one nebulozne priče nekakvih novosadskih zborova i studenata u blokadi da doskorašnji predsednik Srbije Aleksandar Vučić navodno ne sme da dođe u taj grad.

Kurir naslovna subota 17. oktobar 2026. Foto: Kurir

Jedan skup je otkazao kao odgovoran čovek, jer je tada bio predsednik države, međutim, pre dva dana je slika reke ljudi koja se slila na centralni novosadski trg i sav okolni prostor jasno pokazala uz koga je Srpska Atina.

Da, bio je to šah-mat za blokadere kakav se retko viđa. Dolazak vozom i trijumfalna šetnja od stanice u Petrovaradinu do centra Novog Sada, duga pet kilometara, uz špalir naroda koji je stajao duž cele rute i ovacijama dočekivao budućeg premijera (ne zamerite na prognozi) označili su simbolični završetak obojene revolucije.

1/26 Vidi galeriju Vučić u Novom Sadu na skupu "Ujedinjene Srbije" Foto: Marko Karović

Krug se zatvorio tamo gde je i počeo nakon tragedije 1. novembra.

Nećemo ovde ponavljati opširnije Vučićevo obraćanje pred tolikim brojem okupljenih. Citiraćemo samo jedan deo kroz koji je nosilac liste Ujednjene Srbije poslao snažnu poruku.

- Nećete pobediti, Novi Sad je uvek bio i biće deo Srbije. Vidite ko ih podržava, ali ne damo im nijedno mesto u Srbiji - kazao je Vučić.

DOK IMAMO...

Na još jednu važnu stvar ukazao je glumac Lazar Ristovski, najavljujući govor Aleksandra Vučića na novosadskom skupu.

- Dok imamo njega, jedini pozivni broj za Vojvodinu biće 381 - naglasio je Ristovski, podsećajući na činjenicu da je među pozivnim brojevima nastalim nakon raspada Jugoslavije ostavljeno jedan upražnjeni međunarodni kodni broj 384.