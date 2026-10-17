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Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija raznežio je nedavno Srbiju oglasivši se na svom Instagramu kada je otkrio da je usvojio napuštene štence.

- Možete li mi pomoći sa izborom imena za ove divne pse? Ove štence našli smo napuštene, ostali su bez majke, prepušteni sami sebi. Čim su mi ih pokazali znao sam da ne mogu da ih ostavim na ulici, i da moram bar privremeno da im pomognem, rekao je Vučić.

- Ljubav je tolika da sam odlučio da dvoma dam njihov zauvek dom, a druga dva psa ćemo udomiti kod komšija.

Sada je Vučić ponovo oglasio i otkrio da su ljudi izabrali imena.