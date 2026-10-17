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Kandidati na listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" Ana Brnabić, Siniša Mali i Stojan Radenović gostuju na teleiviziji K1.

Foto: Printscreen/K1

Ana Brnabić govorila je o skupu u Novom Sadu.

- Ti si bio na debati. Svima je tamo bio prilično ličan osećaj koje su tamo sve bile poruke. Za mene je prvo bilo fascinantno videti da je Aleksandar Vučić mudrom politikom uspeo da spusti tenzije. Znate da smo nekoliko puta pokušavali skupove u Novom Sadu. Sa Studentske liste su pretili neredima, incidentima. Vučić je odlučio da pomerio skupove u Novom Sadu, pomerio je do te mere da su svi u Srbiji videli da Aleksandar Vučić dao sve od sebe da se tenzije smire. Pa su čak i ovi sa Studentske liste pozvali na ulice i da nema incidente. Vučić je pred taj skup pokazao da je Srbija slobodna zemlja, da svako može da ode u svaki grad i selo i da sve može da prođe bez tenzija. Kapa dole Aleksandru Vučiću - kaže Brnabić.

- Pružićemo ruku, pobedićemo, za mene lično su ovo najvažniji, apsolutno presudni izbori za Srbiju. Meni se 25. oktobra se odlučuje o sudbini Srbije, da li ćemo sačuvati slobodnu, demokratsku zemlju. Ili ćemo zakoračiti u teror ili totalitarizam ako pobedi Studentska lista. Pobedićemo radi Srbije, ali pružićemo ruku, to su naša braća, građani. Što se bliži taj 25. oktobar čujemo revolucionarni teror, juče usred debate penzioner usred debate član Studentske liste preti Siniši Malom. To vam je politički spin. Kažu mi smo za vladavinu prava, a onda hapsićemo vas 26. To je teror. Imamo poruku mira, stabilnosti, od strane Aleksandra Vučića i liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i ove koji hoće sve druge da šalju u zatvor - kaže Brnabić.

- Bilo mi je važno da odem na blokadersku televiziju protiv Đilasa i penzionera "studenta" sa Studentske liste. Ana govori o teroru i totalitarizmu. Mi ne možemo da se čujemo sa njihovih televizija. Krezubi, ćaci... Oni su bogom dani... - kaže Mali.

- Bilo mi je važno da odem na blokadersku televiziji protiv Đilasa i penzionera "studenta" sa Studentske liste. Ana govori o teroru i totalitarizmu. Mi ne možemo da se čujemo sa njihovih televizija. Krezubi, ćaci... Oni su bogom dani... Pobedićemo, Srbija treba da ostane suverena, a ne njome da upravljaju tajkini i stranci. 26. pružićemo ruku i drugoj strani, nadamo se da će je prihvatiti zarad zemlje u kojoj žive. Njima je sve bolje u drugim zemljama, samo kod nas ništa ne valja. Taj arhitekta dizajnirao sve u Hrvatskoj, a ovde će da blokira izgradnju nacionalnog stadiona. Student Ristić će da menja penzioni model kao u Hrvatskoj. Ja kažem nema ga nigde drugde. Kaže, da, ali ima u Hrvatskoj - ističe Mali.

- Ljudi ti ne veruju u Srbiju. Želim da živim u Srbiji, Novom Sadu, Nišu, Kruševcu. Zašto ne bi neko voleo da živi u Srbiji. Stranci ne žele da idu odavde. Imate ljude koji se predstavljaju kao patriote, a ne žele da žive u Srbiji - rekla je Brnabić.

- Moramo zato da ih pobedimo ubedljivo, 200, 300 hiljada glasova. Da niko ne očekuje neke pobune, revolucije, toga neće biti. Država neće dozvoliti. Mi smo ubice, lopovu, završićemo u zatvoru... itd. Nema toga. Što se demokratskog procesa tiče - kraj priče. Imali ste šansu, tvrdite da pobeđujete. Sačekajte da se prebroje glasovi, ali neko njih treba da prebroji. Kad neko vidi ko je dobio više. Razumem, velike pare su uložoili u njih, demokratski pricnip mora da se poštuje - ističe Mali.