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Kandidati na listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" Ana Brnabić, Siniša Mali i Stojan Radenović gostuju na teleiviziji K1.

Siniša Mali tokom emisije se osvrnuo na reči Dejana Šoškića, koji jeizjavio da su plate u Srbiji visoke, te da ih treba smanjiti, kao i da treba oslabiti dinar.

- Inače, u julu mesecu, na blokaderskoj N1 televiziji kaže Dejan Šoškić: "Plate u Srbiji su visoke. Treba ih smanjiti. Dinar je mnogo jak, treba ga oslabiti. Dakle, isto ono, poštovani građani Srbije, što je radio 2012. godine, odnosno do 2012. godine, on bi to isto radio 2026. godine, ako dođe na vlast 26. oktobra. A pogledajte kurs dinara, ravna linija, poslednjih 10 godina.

- Samo da znate zašto je kurs dinara važan. Kurs dinara je najvažnije sidro makroekonomske stabilnosti. Sa stabilnim kursom imate niska inflatorna očekivanja, samim tim i nisku inflaciju. Samim tim imate i investitore koji rešavaju, ili donose odluke, da investiraju. Samim tim imate plate i penzije u realnoj vrednosti, takođe i doprinose. Samim tim veći budžet, više novca za investicije, za veće plate, za veće penzije. I to je taj krug - rekao je Mali.

"Za vreme Šoškića dinar izgubio 50 odsto vrednosti"

Kako je istakao Mali, za vreme Šoškića dinar je izgubio 50 odsto vrednosti, otišao je sa 80 na 120 dinara, što grafikon jasno pokazuje.

- Samo građane da podsetim, jer hoću da znaju: ovo je, poštovani građani Srbije, rezultat rada Dejana Šoškića od 2009. do 2012. godine. Dakle, 50 odsto je dinar izgubio svoju vrednost za vreme njegovog mandata kao guvernera Narodne banke. Sa 80, dinar je otišao na 120 za 1 evro. Sad zamislite kako je ovo uticalo na životni standard građana Srbije, na njihove plate, na njihove penzije, na minimalne zarade - rekao je Mali.