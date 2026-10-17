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Kandidati na listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" Ana Brnabić, Siniša Mali i Stojan Radenović gostuju na teleiviziji K1.

Siniša Mali je prikazao projekciju rasta naše ekonomije do 2031. godine.

- Ovo vam je projekcija rasta naše ekonomije do 2031. godine. Srbija je među top 3 ekonomije do 2031. godine po stopi rasta, dakle top 3 ekonomije, i stalno pričamo o tome da rastemo. Projekcija rasta u narednih 5 godina naše ekonomije je da će srpska ekonomija u realnom iznosu porasti 23,4 odsto. Samo će dve ekonomije biti ispred nas, to je Malta zbog turizma, i Turska.

- Pogledajte sada, samo da vam kažem zašto je to važno: prosek evrozone projektovan je na 7,2 odsto. Dakle, mi ćemo u narednih 5 godina rasti 3 puta brže nego što će rasti evrozona. 3 puta brže. Ne 10 odsto, ne 20 odsto, nego 3 puta brže, što znači da nam je, s jedne strane, ekonomski model ispravan, s druge strane da smo na dobrom putu, s treće strane da i stranci, investitori veruju u ono što radimo - otkrio je Mali.

Kurir.rs

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