"SRBIJA JE MEĐU TOP 3 EKONOMIJE DO 2031. GODINE PO STOPI RASTA" Siniša Mali: Srbija će u narednih 5 godina rasti 3 puta brže nego što će rasti evrozona (VIDEO)
- Siniša Mali je na K1 prikazao projekciju po kojoj bi srpska ekonomija do 2031. godine porasla 23,4 odsto.
- Prema toj proceni, Srbija bi bila među tri najbrže rastuće ekonomije, iza Malte i Turske.
- Mali je naveo da je rast Srbije u narednih pet godina tri puta brži od proseka evrozone.
Kandidati na listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" Ana Brnabić, Siniša Mali i Stojan Radenović gostuju na teleiviziji K1.
Siniša Mali je prikazao projekciju rasta naše ekonomije do 2031. godine.
- Ovo vam je projekcija rasta naše ekonomije do 2031. godine. Srbija je među top 3 ekonomije do 2031. godine po stopi rasta, dakle top 3 ekonomije, i stalno pričamo o tome da rastemo. Projekcija rasta u narednih 5 godina naše ekonomije je da će srpska ekonomija u realnom iznosu porasti 23,4 odsto. Samo će dve ekonomije biti ispred nas, to je Malta zbog turizma, i Turska.
- Pogledajte sada, samo da vam kažem zašto je to važno: prosek evrozone projektovan je na 7,2 odsto. Dakle, mi ćemo u narednih 5 godina rasti 3 puta brže nego što će rasti evrozona. 3 puta brže. Ne 10 odsto, ne 20 odsto, nego 3 puta brže, što znači da nam je, s jedne strane, ekonomski model ispravan, s druge strane da smo na dobrom putu, s treće strane da i stranci, investitori veruju u ono što radimo - otkrio je Mali.
Kurir.rs