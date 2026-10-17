Slušaj vest

Nakon skupa Srpske napredne stranke u Novom Sadu, blokaderi su se ponovo obrukali, pokušavajući da ospore broj okupljenih građana tvrdnjama da je spomenik Svetozaru Miletiću navodno pomeren kako bi se stvorio utisak da je na skupu bilo više ljudi.

U objavama na društvenim mrežama postavljaju pitanje gde se nalazi spomenik, sugerišući da je njegova pozicija izmenjena, međutim, fotografije sa događaja pokazuju da je bina bila ta koja je pomerena, dok se spomenik nalazio na mestu na kojem se i inače nalazi.

Foto: Printscreen

Uprkos tome, blokaderi pokušavaju da od položaja bine i spomenika naprave navodnu aferu, a samo su uspeli da demantuju sami sebe. Da stvar bude gora, upravo ove fotografije nalaze se i na naslovnoj strani Nove S.