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Ana Brnabić izjavila je večeras na televiziji K1 da je država tokom studentskih blokada povećala plate univerzitetskih profesora za 16,7 odsto, ali da su pojedini predstavnici akademske zajednice odbijali da sami snose trošak umanjenja školarina za 50 odsto. Ona je ocenila da se u takvom odnosu najbolje vidi razlika između javne podrške studentima i spremnosti profesora da konkretno pomognu mladima.

Ana Brnabić govorila je tokom gostovanja na televiziji K1 o zahtevima studenata u vreme blokada fakulteta i reakcijama univerzitetskih profesora na predloge koji su se odnosili na njihova primanja i troškove studiranja.

Brnabićeva je istakla da su zahtevi koji su se odnosili na povećanje plata zaposlenih u visokom obrazovanju prihvaćeni, dok je pitanje smanjenja školarina izazvalo drugačiju reakciju.

"Profesorima smo povećali plate 16,7 odsto!"

– Imali smo četvrti zahtev studenata, povećanje plata, gde smo mi istog trenutka povećali za 16,7 odsto plate profesorima na univerzitetima. Nikome drugom – rekla je Brnabić.

Ona je naglasila da je država na taj način odgovorila na zahtev koji se odnosio na finansijski položaj zaposlenih u visokom obrazovanju.

Međutim, ocenila je da spremnost pojedinih profesora da podrže studentske zahteve nije bila jednaka kada se razgovaralo o njihovim primanjima i o troškovima studenata.

"Kada je trebalo smanjiti školarine, rekli su: Ne pada nam na pamet!"

Brnabićeva je zatim otvorila pitanje zahteva da se školarine umanje za 50 odsto.

– A kada je zahtev bio da se za 50 odsto umanje školarine, šta su nama rekli ti koji su stajali uz studente i koji su danas na "Studentskoj listi"? – upitala je.

Potom je prepričala odgovor koji je, prema njenim tvrdnjama, dobila od predstavnika akademske zajednice.

– Znate šta su rekli? "Na pamet nam ne pada. Apsolutno nam ne pada na pamet" – izjavila je Brnabić.

Prema njenim rečima, profesori i predstavnici fakulteta smatrali su da finansijski teret umanjenja školarina treba da preuzme država.

"Za nas veće plate, a studenti neka traže novac od države!"

Brnabićeva je posebno kritikovala takav stav, ocenjujući da pokazuje nedoslednost u odnosu prema studentima.

– Samo plate za nas. Idite kod države pa neka vam država vrati 50 odsto – prepričala je njihovu poruku.

Ona je ocenila da su pojedini predstavnici univerziteta insistirali na svojim materijalnim zahtevima, dok istovremeno nisu pokazali spremnost da učestvuju u rešavanju pitanja školarina.

"Tada odjednom autonomija univerziteta više nije bila važna!"

Brnabićeva je zatim pomenula i pitanje autonomije univerziteta, koje je tokom blokada bilo jedna od važnih tema javne rasprave.

Prema njenoj oceni, pojedini predstavnici akademske zajednice pozivali su se na autonomiju kada je trebalo braniti njihove odluke, ali su od države očekivali finansijsko rešenje kada se govorilo o umanjenju školarina.

Ona je ocenila da upravo to pokazuje kako su, prema njenom mišljenju, interesi studenata bili potisnuti u drugi plan.

"Studenti su platili cenu, profesori nastavili da rade!"

Brnabićeva je svoje kritike povezala i sa ranijim tvrdnjama o angažovanju profesora na projektima i njihovom napredovanju u zvanja tokom blokada.

– Blokada za njih nije važila. Oni su radili na projektima, oni su dobijali pare, oni su se birali u zvanja – rekla je.