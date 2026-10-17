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Aleksandar Vučić u ekskluzivnom intervjuu za emisiju "Neispričano", koju vodi urednica i voditeljka Kurir televizije Jelena Pejović, govori o ličnim žrtvama, porodici, majci Angelini, sinu Vukanu, političkim odlukama koje su ga skupo koštale, godinama provedenim pod pritiscima, ali i o planovima za budućnost Srbije.

U otvorenom razgovoru govori je o tome šta ga je oblikovalo, zašto smatra da čovek mora da bude spreman da plati cenu svojih uverenja i zbog čega veruje da je sposobnost da se podnesu udarci jedan od najvažnijih uslova za bavljenje politikom.

Foto: Marko Karovic

Vučić se osvrće na svoj životni i politički put, od detinjstva, stadiona i Pravnog fakulteta, preko ulaska u politiku i ministarskih dana, do odluka koje su, kako je rekao, bile teške i često nailazile na nerazumevanje. Posebno emotivno govoriće o svojoj porodici, a kada je reč o majci i deci, priznao je da su to teme koje su ga najdublje pogađale.

"Kada padate više puta, morate da naučite da svaki put ustanete"

Govoreći o tome koliko su ga porodično vaspitanje i životna iskustva oblikovali, Vučić je istakao da čovek svoja uverenja gradi kroz porodicu, okruženje i znanje, ali da se njegova snaga posebno proverava u trenucima kada mora da donese odluke koje nisu popularne.

"Valjda svakog čoveka oblikuje i ono što nasledi, što dobije u porodici, onda u svom socijalnom okruženju, a onda kroz učenje stiče dodatna znanja, sopstvena opredeljenja i uverenja. Ali svakako sam nasledio mnogo toga iz porodice i kroz detinjstvo, kao i svako drugi", rekao je Vučić.

Govoreći o padovima, pritiscima i potrebi da se čovek posle svakog udarca ponovo podigne, Vučić je objasnio da istrajnost nije nešto što se podrazumeva, već sposobnost koja se stiče kroz teška iskustva.

"Ja sam bezbroj puta govorio kako postoje ljudi koji dožive taj momenat da padaju, pa se ponovo podižu i uzdižu. Ali nije jednostavno kada padate više puta. Samo morate da naučite da svaki put ustanete, podignete se, uzdignete se."

Posebno je naglasio koliko je teško donositi odluke kada je na odgovornom mestu, a istovremeno znati da će one izazvati kritike, čak i kada smatra da drugačije rešenje nije bilo moguće.

"Ljudi u Srbiji ne znaju, a to vam može reći bilo ko kada hoće bez političkih tričarija da govori, koliko je težak proces donošenja odluka u nekim momentima. Ponekad vam se desi da to bude neprihvaćeno i da bude bezbroj kritika, mnogo nerazumevanja, iako drugačiju odluku niste ni mogli da donesete. I ne želim da se žalim, ni da kukam, jer planiram da vodim vladu Srbije. Biće još mnogo takvih odluka."

Prema njegovim rečima, za odgovorno vođenje države neophodni su odlučnost, hrabrost i posvećenost, ali i spremnost da se saslušaju građani, čak i kada se njihovi stavovi ne podudaraju sa onim što je sam planirao.

"Potrebna je odlučnost, potrebna je hrabrost, potrebna je želja i strast da to radite. I uz sve to, ono što nam je nedostajalo jeste da češće i više slušamo ljude. Zato sam u ovoj kampanji obilazio ljude, trudio se da ih čujem, čak i kada mi se činilo da nešto nema previše smisla. Onda bih posle razmišljao i došao do zaključka da možda ja nisam sasvim pravilno, ispravno, fer odgovorio nekome."