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Ana Brnabić izjavila je večeras na televiziji K1 da je država do sada izdvojila 33 miliona evra za refundaciju dela školarina studentima i njihovim porodicama.

"33 miliona evra je do sada država vratila porodicama, dakle studentima, mladima, da pomogne njihovo studiranje. Taj novac su ti koji danas kažu "stojimo uz studente" zadržali za sebe, i onda čim su završili blokade, podigli im školarine", poručila je Ana Brnabić.

- Pa čekajte, što kad stojite tu tako uz njih, što niste vi se odrekli 50% školarina? Ne, nego država i to su po prvi put uveli mehanizam da direktno student mora da se javi državi, čime su prekršili autonomiju Univerziteta. pa ne može država da komunicira direktno sa studentima. Dajte nam, vi im umanjite, pa ćemo mi da refundiramo, nemojte da opterećujete te porodice.