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Aleksandar Vučić u ekskluzivnom intervjuu za emisiju "Neispričano" na Kurir TV govorio je i o kursu dinara.

"Ljudi misle da je stabilnost dinara zauvek data, jer ova deca se ne sećaju ili jedva da su se rodili kad je neki Šoškić bio guverner, pa kad ustanete pogledate kurs dinara, pa koja je vremenska prognoza", rekao je Vučić i dodao:

Ekskluzivno za Kurir TV Foto: Marko Karovic

"Ovo je prvi put u našoj istoriji da imamo stabilan kurs i ljudi misle da se to neće menjati na lošije. Hoće, plaćali smo ih na mnogo načina. Mnogo pogrešnih i neracionalnih odluka. Morate najteže odluke da donesete, za svoj narod i zemlju".

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