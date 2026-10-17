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Gostujući u emisiji "Neispričano", Aleksandar Vučić je ekskluzivno govorio o svom životnom i političkom putu - od detinjstva, navijačkih dana na stadionima i studija na Pravnom fakultetu, preko prvih funkcija u politici i ministarskih mandata, pa sve do donošenja teških državnih odluka koje su često nailazile na nerazumevanje javnosti.

Najemotivniji deo razgovora sa urednicom Jelenom Pejović bio je posvećen njegovoj porodici, pri čemu je priznao da su ga napadi na najbliže uvek najdublje pogađali.

Očinska briga

Govoreći o devetogodišnjem sinu Vukanu, Vučić je istakao koliko je teško sačuvati dete od političkih rasprava i priča koje do njega dopiru u svakodnevnom okruženju.

- Izbegavam da pred malim dečakom, koji više nije ni beba ni malo dete, ima devet godina, pred Vukanom govorim o tome.

Naravno da znam i šta čuje u školi, i naravno da znam šta mu svi govore, ali nekako se i on skloni od toga, a ja pokušavam koliko je moguće da ga sklonim. Znam da u tome ne uspevam - rekao je Aleksandar Vučić.

Foto: Marko Karovic

O patnji svoje majke

Vučić se u nastavku razgovora dotakao i pritisaka koje je tokom proteklih godina trpela njegova majka, izrazivši nadu da će iskustvo njegove porodice poslužiti kao opomena da se politička borba više ne prenosi na privatni život građana.

- O ovim starijima da ne govorim koji su bili toliko puta povređivani. To kroz šta mi je majka prošla samo u poslednjih godinu-dve dana, da ne pričam sve vreme... Nadam se da sam uspeo da učinim nešto da druge majke u Srbiji ne prolaze na takav način kao što je moja majka prošla. I nikada to nismo radili našim političkim protivnicima. Mnogo je teško trpeti takve udarce.

Oni pričaju o mojoj majci, a ona je žena mučenica šta je sve izdržala sa mnom i sa bratom. Koliko nam je samo puta krvave glave gledala. Uvek je bila verna i svom suprugu i svojoj deci. I ako je neko zaslužan za to što je brak održan, za to je zaslužna ona. A onda su od nje napravili nešto najgore, i to je sramota. To je politika studenata, sramno da sramnije ne može biti. To nije ni pristojna, ni normalna Srbija - rekao je Vučić.

Foto: Marko Karovic

Vučić je ocenio da politička borba ne bi smela da se pretvara u napade na članove porodice, a kao uzrok takvog ponašanja naveo je, kako je rekao, nedostatak drugih argumenata.

- Kada nemate drugu argumentaciju, onda morate to da radite - rekao je Vučić u emisiji "Neispričano", osvrćući se na napade koje je trpela njegova porodica.

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Kurir.rs

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