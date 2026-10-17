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Aleksandar Vučić bio je gost emisije "Neispričano", gde je ekskluzivno u otvorenom razgovoru sa Jelenom Pejović otkrio da ga je majka podsticala u namerama da bude advokat - odmalena mu je kupovala stručnu literaturu i insistirala na čitanju i obrazovanju.

- Nadao sam se da budem advokat. To je moja želja bila, a majka mi je kupovala knjige: čitaj svašta, Filota, File, od Veljka Guberinića, od svih mogućih. Uči, čitaj, uči, čitaj, sve. Tako da sam se spremao. To mi je bio san - ispričao je Vučić, dodajući da je ipak 1993. godine njegov život krenuo potpuno drugim putem.

U razgovoru se vratio i u period kada je kao dečak bio neraskidivo vezan za Crvenu zvezdu, ističući da su odlasci na stadion i iskustva sa tribine ostavili dubok trag na njega i naučili ga važnim životnim lekcijama o prijateljstvu i hrabrosti.

- Ja sam bio tu kao balavac. Prvi put sam otišao, pobegao iz škole, imao sam 12 godina. Bila je 1982. godina, a tada sam već krenuo na utakmice Zvezda - Cibona i Zvezda - Barselona. Na Zvezda - Cibona smo vikali: 'Mrzim Cibonu!', a to u to vreme nije bilo dozvoljeno.

Foto: Marko Karovic

Incidenti na gostovanjima i lekcije o ljudskosti

Prisustvo na tribinama, kako je objasnio, nije mu donelo samo ljubav prema klubu, već i iskustva kroz koja je učio o životu i prijateljstvu.

- Tu sam naučio šta je pravo prijateljstvo. Sećam se kada smo išli u Vinkovce, gde su nas sačekali Dinamovi i Hajdukovi navijači. Išli smo na utakmicu Zvezda - Željo u Sarajevu, a nas tridesetak je krenulo iz Beograda. Njih je na stanici bilo najmanje stotinu, možda i 120 - ispričao je Vučić, prisećajući se kako se jedan od njegovih prijatelja u tom trenutku našao u velikoj nevolji.

Govoreći o gostovanjima širom bivše Jugoslavije, prisetio se situacije sa železničke stanice u Vinkovcima, kada se sa taj broj od tridesetak navijača Zvezda uputio na utakmicu protiv Željezničara u Sarajevu, gde ih je sačekala grupa od preko stotinu navijača Dinama i Hajduka. Tom prilikom uspeo je da izvuče prijatelja iz opasne situacije.

- Gledam sve njegove drugove, pa neće niko da rizikuje ništa. Ja sam izašao, nekako ga dovukao do voza i ubacio unutra. Tada mi je rekao: 'Znaš, od svih ovih velikih što se trse svaki dan, ja bih ostao ovde i nikad se ne bih izvukao. A od tebe, mali, takvog žgoljavog, mršavog i nikakvog, da to očekujem, nisam. Zapamtiću to i hvala ti' - ispričao je Vučić.

Foto: Marko Karovic

Posebno je naglasio da iz tog navijačkog perioda pamti i stvari koje mu se nisu dopadale, pre svega nasilje i iživljavanje nad slabijima, što je uvek odbijao da prihvati.

- Jednog od Dinamovih navijača oborili smo na zemlju i moj drug je krenuo da ga udari. Uhvatio sam ga za ruku i rekao: 'Nemoj, kad te molim.' Momak je već ležao dole, prilično teško povređen, a on je još hteo da ga udari po licu. Svi su se naljutili na mene i pitali šta ga štitim.

Ja nisam hteo da pripadam čoporu i nikada nisam voleo da se iživljavam nad nekim ko leži na zemlji - rekao je Vučić, zaključivši porukom koja mu je ostala urezana iz tog vremena:

'Ljudi koji se iživljavaju nad nekim ko leži na zemlji, to nisu ljudi, to je uvek samo čopor hijena...'

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Kurir.rs

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